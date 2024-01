Stary GeForce RTX 4070 Ti nadal może być ciekawą propozycją dla graczy. Karta została wycofana z produkcji, ale sklepy wyprzedają zapasy magazynowe po obniżonych cenach.

Premiera GeForce RTX 4070 Ti SUPER mocno namieszała na rynku kart graficznych do gier. Nie należy jednak zapominać o starszej konstrukcji GeForce RTX 4070 Ti, która ostatnio stała się znacznie ciekawszą propozycją.

GeForce RTX 4070 Ti odchodzi na emeryturę

GeForce RTX 4070 Ti zadebiutował na początku ubiegłego roku jako model do grania w rozdzielczości 1440p. To ciekawa konstrukcja ze średnio-wyższej półki, jednak na premierę była ona stanowczo zbyt wysoko wyceniona - sprzęt debiutował u nas w cenie 4399 złotych.

Niedawno NVIDIA zdecydowała się zastąpić kartę GeForce RTX 4070 Ti modelem GeForce RTX 4070 Ti SUPER, który oferuje mocniejszą specyfikację w takiej samej cenie startowej (799 dolarów). Stary model został wycofany z produkcji, ale jego życie jeszcze się nie zakończyło.

Zainteresowani zakupem karty graficznej za 2500 - 4000 złotych mają sporo ciekawych propozycji.

Model GeForce RTX 4070 GeForce RTX 4070 SUPER GeForce RTX 4070 Ti GeForce RTX 4070 Ti SUPER Układ graficzny AD104 AD104 AD104 AD103 Jednostki CUDA 5888 7168 7680 8448 Jednostki RT 46 56 60 66 Taktowanie układu graficznego 1920/2475 MHz 1980/2475 MHz 2310/2610 MHz 2340/2610 MHz Pamięć wideo 12 GB GDDR6X 192-bit 12 GB GDDR6X 192-bit 12 GB GDDR6X 192-bit 16 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 21 000 MHz 21 000 MHz 21 000 MHz 21 000 MHz Przepustowość pamięci 504 GB/s 504 GB/s 504 GB/s 672 GB/s TGP 200 W 220 W 285 W 285 W Obecna cena ~2600 zł ~3000 zł ~3700 zł ~4000 zł

Obniżki cen GeForce RTX 4070 Ti

W sklepach nadal można znaleźć karty GeForce RTX 4070 Ti, które ostatnio mocno potaniały - najtańsze niereferencyjne wersje trzeba zapłacić jakieś 3700 – 3800 złotych. Starszy model wypada zatem o jakieś 200-300 złotych taniej, niż ulepszony GeForce RTX 4070 Ti SUPER.

GeForce RTX 4070 Ti obecnie wydaje się ciekawą alternatywą dla Radeona RX 7900 XT. Co prawda karta ustępuje pod względem wydajności w tradycyjnej rasteryzacji, ale wyraźnie prowadzi w tytułach obsługujących Ray Tracing. Za wyborem GeForce'a przemawia też dużo niższe zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Warto jednak pamiętać, że RTX 4070 Ti oferuje tylko 12 GB pamięci VRAM, co w przyszłości może okazać się niewystarczające do komfortowego grania w rozdzielczości 1440p na wysokich ustawieniach graficznych. Zarówno Radeon RX 7900 XT (20 GB), jak i GeForce RTX 4070 Ti SUPER (16 GB) pod tym względem wypadają dużo lepiej. Dla niektórych będzie to ważny argument za dopłatą. Jeśli jednak poszukujecie czegoś tańszego, ciekawą propozycją może być GeForce RTX 4070 SUPER, który kosztuje mniej niż 3000 złotych.