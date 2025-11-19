  • benchmark.pl
Gry

PlayStation 5 taniej na Black Friday. Sony szykuje dużo promocji

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz
Sony planuje wyjątkowe promocje z okazji Black Friday – to idealna okazja, by uzupełnić kolekcję gier, zdobyć wymarzone akcesoria i zaoszczędzić na konsolach.

Planujecie zakup PlayStation 5 lub PlayStation 5 Pro? Jeśli tak, warto jeszcze się wstrzymać. Sony potwierdziło, że w tym roku z okazji Black Friday przygotowuje atrakcyjne promocje. 

Szczegółowe oferty będą dostępne od 21 listopada na stronie Sony, a także u lokalnych sprzedawców uczestniczących w programie. Promocje mogą się różnić w zależności od regionu i sklepu. Wiemy jednak, że producent szykuje kilka prawdziwych hitów. 

Promocje na PlayStation 5 i PlayStation 5 Pro 

  • PlayStation 5 Digital Edition 825 GB – Fortnite Flowering Chaos Bundle w sugerowanej cenie 399,99 dol 
  • PlayStation 5 1 TB – Fortnite Flowering Chaos Bundle w sugerowanej cenie 449,99 dol 

Każdy zestaw zawiera ekskluzywną zawartość dostępną tylko na PlayStation oraz 1000 V-dolców do wykorzystania w grze. 

PS5 Digital Edition 825 GB – Fortnite Flowering Chaos Bundle

W wybranych regionach będzie można zgarnąć konsole PlayStation 5, PlayStation 5 Digital Edition i PlayStation 5 Pro w cenach niższych o 100 dol. 

 
 

Promocje na akcesoria PS5

To jednak nie wszystko, bo Sony zapowiada też promocje na akcesoria PlayStation - producent potwierdził następujące oferty:

  • PlayStation VR2 – 100 dol. taniej
  • PlayStation Portal – 20 dol. taniej 
  • Pulse Elite Wireless Headset – 20 dol. taniej 
  • Pulse Explore Wireless Earbuds – 30 dol. taniej 
  • DualSense Edge Wireless Controller – 30 dol. taniej 
  • DualSense Wireless Controller – 20 dol. taniej 
  • Access Controller – 20 dol. taniej 
 
 
 
 
 
 

Gry PlayStation 5 w promocji

Sony zapowiada, że wybrane tytuły PS5, takie jak Death Stranding 2: On the Beach, Lost Soul Aside, Astro Bot i God of War Ragnarök, dostępne będą w atrakcyjnych cenach. Na ten moment nie znamy jednak szczegółów dotyczących promocyjnych ofert. 

PlayStation Plus – zniżki do 33 proc. 

Nowi członkowie mogą zaoszczędzić do 33 proc. na rocznej subskrypcji PlayStation Plus, a obecni – przy aktualizacji do wyższych poziomów. Subskrypcja daje dostęp do setek gier, ekskluzywnych zniżek, gier miesięcznych, multiplayer online i streamingu gier z chmury (Premium/Deluxe). 

PlayStation Gear – rabaty do 60 proc. 

To jednak nie wszystko. Sony planuje też promocje w sklepie PlayStation Gear – odzież, kubki i gadżety z ulubionych gier, m.in. Astro Bot, The Last of Us Part II i God of War Ragnarök, dostępne z 60 proc. rabatem bez potrzeby kodu promocyjnego.

