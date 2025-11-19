Słuchawki dla fanów F1. Nowość od Bowers & Wilkins

Bowers & Wilkins wprowadza na rynek nową edycję swoich docenianych przez ekspertów bezprzewodowych słuchawek – Px8 S2 McLaren Edition. Ten model został opracowany we współpracy z McLaren Automotive oraz zespołem McLaren Formula 1 Team.

Model Px8 S2 McLaren Edition to wersja specjalna słuchawek Bowers & Wilkins Px8 S2, która cechuje się kolorystyką i detalami inspirowanymi pojazdami brytyjskiej marki. Zestawienie pomarańczowego koloru Papaya Orange – charakterystycznego dla bolidów McLarena – z eleganckim szarym Anthracite Grey nadaje tym słuchawkom charakterystyczny, dynamiczny wygląd. Pomarańczowe elementy delikatnie kontrastują z ciemnym wykończeniem, podkreślając zarówno sportowy, jak i luksusowy styl słuchawek. W konstrukcji Px8 S2 McLaren Edition wykorzystano materiały najwyższej jakości. Aluminiowe ramiona zapewniają wytrzymałość, metalowe fragmenty dodają zaś elegancji, a miękka skóra Nappa na poduszkach i pałąku zapewnia komfort nawet przy dłuższym użytkowaniu. Subtelne logo McLarena dopełnia całości, podkreślając prestiżowy charakter produktu.

Nowa wersja słuchawek Bowers & Wilkins

W modelu Px8 S2 McLaren Edition zastosowano 40-milimetrowe przetworniki Carbon Cone, które zostały zaprojektowane specjalnie dla tej serii. Umieszczono je pod kątem, co pozwala uzyskać bardziej naturalny dźwięk przestrzenny i ulepszoną stereofonię. Słuchawki wyposażone są w zoptymalizowaną aktywną redukcję hałasu, tłumiącą dźwięki otoczenia, jednocześnie utrzymując naturalne brzmienie muzyki. Obsługują technologie takie jak Qualcomm aptX™ Adaptive 24/96, aptX Lossless, a także udoskonalony procesor DSP od Bowers & Wilkins, co umożliwia odtwarzanie dźwięku w wysokiej rozdzielczości.

Tak jak w przypadku innych modeli słuchawek Bowers & Wilkins, model Px8 S2 McLaren Edition można skonfigurować i sterować za pomocą aplikacji Bowers & Wilkins Music. Aplikacja pozwala na włączanie lub wyłączanie trybu transparentności, sprawdzanie poziomu naładowania baterii oraz przypisanie indywidualnej funkcji do fizycznego przycisku "Quick Action" na słuchawkach. Użytkownicy mają również możliwość precyzyjnego dopasowania dźwięku dzięki regulowanemu pięciopasmowemu korektorowi (EQ) i zachowania ulubionych ustawień. Bateria wystarcza na 30 godzin działania, a 15-minutowe szybkie ładowanie zapewnia do siedmiu dodatkowych godzin odtwarzania.

Od 2015 r. Bowers & Wilkins współpracuje z McLaren w zakresie tworzenia wydajnych systemów audio do supersamochodów. Partnerstwo to opiera się na solidnych podstawach technicznych i wspólnych wartościach, takich jak dążenie do najwyższej wydajności oraz perfekcji. W ostatnim czasie współpraca została zacieśniona - Bowers & Wilkins stał się oficjalnym partnerem audio McLaren zarówno dla McLaren Automotive, jak i zespołu McLaren Formula 1 Team. Inżynierowie dźwięku z Bowers & Wilkins od ponad dekady intensywnie współpracują z zespołem McLaren Automotive, projektując i doskonaląc systemy audio montowane w modelach McLarena – od 540C z 2015 r. po najnowszy supersamochód McLaren W1.

System audio w modelu W1 wykorzystuje zaawansowane technologie głośnikowe, które zostały opracowane w centrum badawczym Bowers & Wilkins w Southwater, w tym membrany Continuum Cone, znane z flagowej serii kolumn 800 Series Diamond. To partnerstwo sięga głębiej niż tylko obecność wspólnego logo – integruje oba światy w ich wspólnym dążeniu do doskonałości.

Przewidziana dostępność słuchawek Bowers & Wilkins Px8 S2 McLaren Edition to grudzień 2025 r.