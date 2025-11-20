NVIDIA rozbiła bank. Wyprzedali wszystkie układy Blackwell

NVIDIA po raz kolejny pobiła własne rekordy. Wyniki za trzeci kwartał 2025 r. pokazują, że firma sprzedała rekordową liczbę chipów AI, osiągając 57 mld dol. przychodu i imponujący wzrost w segmencie centrów danych. W centrum tego sukcesu stoi jedno słowo: Blackwell.

To właśnie najnowsza architektura GPU od NVIDII – w szczególności Blackwell Ultra – napędza niesłabnący popyt na sprzęt AI i staje się fundamentem dla globalnego boomu związanego z modelami generatywnymi, agentami AI oraz infrastrukturą obliczeniową.

NVIDIA wyprzedała chipy

Podczas sprawozdania finansowego Jensen Huang ujawnił skalę popytu na najnowsze układy AI, mówiąc wprost, że NVIDIA sprzedaje każdy serwerowy chip AI, jaki jest w stanie wyprodukować. "Sprzedaż Blackwell jest ogromna, a procesory graficzne do chmury są wyprzedane” – podkreślił CEO firmy.

W rozmowie z Bloombergiem Huang uspokoił jednak klientów i inwestorów, zaznaczając, że firma przygotowuje kolejne dostawy. "Mamy mnóstwo Blackwellów do sprzedania, mamy ich mnóstwo w drodze” – wyjaśnił na antenie Bloomberg TV, potwierdzając, że łańcuch dostaw i produkcja układów pozostają w pełni pod kontrolą, a NVIDIA planuje zaspokoić rosnące zapotrzebowanie rynku AI.

Czym właściwie są chipy Blackwell?

Blackwell to kolejna generacja układów obliczeniowych NVIDII zaprojektowana specjalnie pod potrzeby sztucznej inteligencji. Są to nie tylko GPU w tradycyjnym sensie, lecz pełnoprawne "silniki AI” stworzone do trenowania gigantycznych modeli językowych, uruchamiania modeli multimodalnych i agentów AI, przetwarzania danych w czasie rzeczywistym i skalowania infrastruktury chmurowej.

Blackwell Ultra to z kolei rozwinięta wersja tej architektury, zoptymalizowana pod ekstremalne obciążenia data center. Właśnie ona – według NVIDII – odpowiada za największą część najnowszego skoku przychodów.



Jensen Huang prezentujący węzły obliczeniowe z generacji Blackwell podczas konferencji GTC 2025 w Paryżu

Rynek AI nie zwalnia. On przyspiesza

Rekordowe wyniki Nvidii jasno pokazują, że rynek AI wciąż nie zwalnia, a chipy Blackwell stanowią jego centralny element. Ich popularność wynika z nieosiągalnej dotąd wydajności, efektywności energetycznej, kluczowej roli w trenowaniu i uruchamianiu nowoczesnych modeli AI, ale też ogromnego zapotrzebowania ze strony centrów danych i chmur.

W świecie, w którym firmy prześcigają się w rozwijaniu coraz potężniejszych modeli, Blackwell stał się nie tylko produktem, ale infrastrukturą nowej ery technologicznej.