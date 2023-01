W tym tygodniu The Hollywood Reporter poinformował, że Amazon Studios rozpoczyna pracę nad nowym serialem, opartym o jedną z najpopularniejszych serii gier akcyjnych. Panie i Panowie, Lara Croft (prawdopodobnie) wraca na telewizyjne ekrany!

Na łamach naszego serwisu informowaliśmy Was o ciepło przyjętej premierze Cyberpunk: Edgerunners emitowanego na platformie Netflix, jak również o (na ten moment) bardzo pozytywnie odbieranym przez publikę serialu The Last of Us, produkowanym przez Warner Bros. Television Studios a udostępnianym w serwisie HBO Max. Można żartobliwie powiedzieć, iż Amazon pozazdrościł konkurencji takich sukcesów i uznał, że potrzebuje serialu na podstawie znanej i lubianej marki gier komputerowych. Oprócz rozpoczęcia prac nad serialem w uniwersum God of War, usługa Prime Video powinna wzbogacić się również o markę Tomb Raider.

Szczegóły dotyczące tego przedsięwzięcia nie są na razie znane. Wiadomo, że serial jest w fazie produkcji, a za jego sterami stanęła niejaka Phoebe Waller-Bridge – Brytyjska aktorka, scenarzystka i producentka, znana z roli w takich filmach, jak „Żelazna Dama” czy „Han Solo: Gwiezdne Wojny - Historie”. Samą współpracę możemy rozumieć jako pogłębienie relacji pomiędzy Amazonem a Crystal Dynamics. Wynika to z faktu, iż jeszcze pod koniec zeszłego roku firmy ogłosiły partnerstwo dotyczące wydania kolejnej gry Tomb Raider.

Adaptacje od firmy Amazon będą musiały konkurować z wieloma innymi serialami opartymi o gry wideo. Oprócz wspomnianych wcześniej tytułów, mamy sporo kolejnych, bardzo ciekawych zapowiedzi. Netflix tworzy serial w świecie Horizon Zero Dawn, Peacock zabiera się za Twisted Metal, a premiera filmu Gran Turismo od Sony, została zaplanowana na 11 sierpnia. Co ciekawe, Amazon nie jest wyłącznym domem dla franczyzy Tomb Raider, gdyż firma z wielkim „N” w logo pracuje również nad serialem animowanym o przygodach Lary Croft.

Trailer filmu Tomb Raider z 2018 roku. Możemy mieć tylko nasdzieję, że serial będzie lepszy i ciekawszy od kinowej adaptacji.

A czy Wy będziecie czekać na serial o najsławniejszej Pani archeolog? Sekcja komentarzy stoi przed Wami otworem!

Źródło: TheVerge