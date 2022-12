Mało jest tak uwielbianych i tak wysoko ocenianych serii gier jak God of War. To kolejna produkcja spod skrzydeł Sony, która zostanie przeniesiona na mały ekran.

Amazon zekranizuje kolejny hit od Sony, tym razem padło na God of War

Sony zapowiedziało kiedyś, że chciałoby przenieść na ekrany kin i telewizorów więcej swoich gier. Idzie to naprawdę nieźle. Zadebiutował film Uncharted, odliczamy dni do premiery serialu The Last of Us, a ostatnio poinformowano też, że ruszyły prace na planie Gran Turismo. Na tym nie koniec.

Właśnie potwierdzono, że ekranizacji doczeka się także God of War, absolutny top jeśli chodzi o najlepsze gry na PlayStation. W tym przypadku należy mówić o serialu, który będzie można oglądać w usłudze Prime Video. Można śmiało obstawiać, że będzie to jedna z produkcji, na którą Amazon mocno postawi.

Serial God of War. Co wiadomo?

Zazwyczaj przy okazji pierwszych zapowiedzi nie pojawia się wiele konkretów. W zasadzie tutaj jest podobnie, bo przodują slogany, hasła o wielkim przeboju i obietnice przygotowania na jego podstawie równie dobrego serialu. Oby.

W projekt zaangażowani są najwięksi - Sony Pictures Television i Amazon Studios, ale także PlayStation Productions. Scenariusz serialu przygotują Mark Fergus i Hawk Ostby, co wróży całkiem dobrze, bo napisali już dla Amazon scenariusz do świetnie przyjętego The Expanse. Showrunnerem produkcji został natomiast Rafe Judkins.

„Jesteśmy dumni i podekscytowani, że możemy współpracować z naszymi przyjaciółmi z Amazon Studios i naszymi partnerami z PlayStation Productions, aby przygotować adaptację tej pięknej i rozdzierającej serce gry. Rafe, Mark i Hawk tworzą serię, która wytycza ścieżkę przez starożytną i mitologiczną podróż Kratosa.” - Katherine Pope, prezes Sony Pictures Television

God of War jest uwielbiany od lat

Z pewnością nie wypada twierdzić, że God of War znudził się graczom. Chociaż seria ma już trochę lat na karku (jej początki sięgają 2005 roku), jest w rewelacyjnej formie. W zeszłym miesiącu zadebiutował God of War Ragnarok, który zaliczył najlepszy start w historii PlayStation.

Źródło: amazon, hollywoodreporter