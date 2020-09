SanDisk zaprezentował odświeżone wersje przenośnych dysków Portable Extreme SSD oraz Extreme PRO SSD. Z pozoru wyglądają one tak jak wcześniejsze wersje, ale oferują dużo lepsze parametry. Warto więc zdecydować się na nowsze modele.

SanDisk Portable Extreme SSD w nowej wersji z lepszymi transferami

Dysk SanDisk Portable Extreme SSD testowaliśmy dwa lata temu. Nowa wersja zachowuje wszystkie najważniejsze atuty poprzednika, więc nadal mamy do czynienia ze wzmocnioną obudową, która przetrwa upadki z wysokości do 2 m, a do tego jest wodo- i pyłoszczelna (certyfikat IP55).

Zmieniła się wydajność, bo producent zastąpił nośnik SATA szybszym nośnikiem typu NVMe – maksymalne transfery wynoszą teraz 1050 MB/s przy odczycie i 1000 MB/s przy zapisie (wcześniej nie przekraczały 550 MB/s, więc wzrost wydajności jest znaczący).

SanDisk Portable Extreme PRO SSD teraz zadowoli wymagających użytkowników

Producent odświeżył również model SanDisk Portable Extreme PRO SSD, który jest adresowany do najbardziej wymagających klientów. Nowa wersja dysku korzysta z interfejsu USB 3.2 Gen 2x2, a jego wydajność wzrosła z 1050 MB/s do 2000 MB/s.

Nośnik wykorzystuje obudowę z kutego aluminium, która działa jak radiator, a przez to lepiej odprowadza ciepło. Podobnie jak w zwykłym Portable Extreme SSD, dysk jest zabezpieczony przed upadkami z wysokości do 2 m oraz cechuje się wodo- i pyłoszczelnością (certyfikat IP55).

SanDisk Portable Extreme SSD i Portable Extreme PRO SSD – dostępność

Dyski SanDisk Portable Extreme SSD i Portable Extreme PRO SSD to propozycja dla tych użytkowników, którzy poszukują wytrzymałego i szybkiego dysku przenośnego – powinny więc zainteresować profesjonalnych fotografów i twórców wideo. Jak rozpoznać nowe wersje? Najprościej po oznaczeniu kodowym - nowy Portable Extreme SSD zaczyna się od SDSSDE61 (wcześniej SDSSDE60), a Portable Extreme PRO SSD od SDSSDE81 (wcześniej SDSSDE80).

SanDisk Extreme Portable SSD początkowo będzie dostępny w wersjach o pojemności 500 GB (150 euro) i 1 TB (240 euro), a pod koniec roku na rynku pojawi się też wariant 2 TB. SanDisk Extreme PRO Portable SSD dostępny jest obecnie w wersji 2 TB (460 euro), zaś wersja 1 TB będzie dostępna pod koniec roku. Producent udziela na sprzęt 5-letniej gwarancji.

Źródło: SanDisk

