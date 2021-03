GOODRAM to jedna z najbardziej rozpoznawanych marek na rynku podzespołów komputerowych. W tym roku obchodzi ona 30-lecie obecności na rynku - to dobra okazja, by przypomnieć sobie, jak wyglądała historia polskiej firmy.

30 lat firmy Wilk Elektronik – historia marki GOODRAM

Firma Wilk Elektronik, właściciel marki GOODRAM, oficjalnie została założona w 1981 roku w Tychach. Nie każdy jednak wie, że jej początków należy szukać jeszcze w latach 80-tych – po powrocie z praktyk studenckich w Niemczech, Wiesław Wilk otworzył warsztat komputerowy „Ataserw”, specjalizujący się w serwisowaniu, przyśpieszaniu pracy i poszerzaniu pamięci komputerów Atari.

W latach 90-tych, podobnie jak wiele firm stawiających wtedy pierwsze kroki w biznesie, zaczynaliśmy od jednego pokoju biurowego i jednego zatrudnionego, obok mnie, pracownika. Do sprzedaży naszych pamięci wykorzystywaliśmy wszystkie wtedy dostępne, powiedzielibyśmy dziś, platformy sprzedażowe. Taką właśnie była niezapomniana giełda komputerowa w Katowicach czy Krakowie. Sami też dostarczaliśmy pamięci klientom, którzy dziś należą do naszych partnerów i czołowych dystrybutorów IT w Polsce – wspomina Wiesław Wilk.

Wilk Elektronik w pierwszych latach działalności zajmował się tylko sprzedażą pamięci komputerowych - początkowo jako dystrybutor sprzętu, ale później jako producent z własną fabryką (duże znaczenie odegrała tutaj współpraca z firmą Qimonda). W 2003 roku z linii produkcyjnej w Łaziskach Górnych zjechał pierwszy moduł pamięci sygnowany marką GOODRAM. Z czasem pojawiły się kolejne produkty - w 2008 roku Wilk Elektronik zawarł strategiczny kontrakt z Toshibą (obecnie Kioxia) i poszerzył swoje portfolio o karty pamięci oraz pendrive'y, a w 2009 roku dołączyły do nich dyski SSD.

W ostatnich 10 latach producent postawił na rozbudowę. Zmodernizowano linię produkcyjną (nawet mieliśmy okazję ją zwiedzać), a także rozbudowano centrum testowe o kolejne platformy i komorę klimatyczną. Pojawiła się również nowa marka - IRDM, do której należą dyski i pamięci projektowane z myślą o graczach (np. testowane przez nas pamięci GOODRAM IRDM PRO).

GOODRAM – plany producenta na przyszłość

Producent nie zamierza na tym poprzestawać – w jubileuszowym roku mamy doczekać się przełomu. Na wiosnę planowane jest rozpoczęcie rozbudowy firmy o powierzchnie magazynową, produkcyjną oraz biurową. Właściciel zapowiada też wdrożenie szeregu innowacji w procesie produkcji i zarządzania.

Doczekamy się również nowych produktów – te póki co są owiane mgłą tajemnicy, ale w swoim czasie na pewno będziecie mogli o nich przeczytać na naszych łamach.

Źródło: GOODRAM

