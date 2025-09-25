Android na PC? Qualcomm i Google szykują rewolucję z ChromeOS

Nowy poważny rywal dla Microsoft Windows? Google pracuje nad nowym oprogramowaniem dla komputerów PC. Ma bazować na Androidzie.

Podczas konferencji Snapdragon Summit 2025 wiele emocji wzbudziło wystąpienie przedstawicieli Google i Qualcomm. Obie firmy zapowiedziały ścisłą współpracę, której efektem będzie nowa wersja Chrome OS, zbudowana na bazie Androida. Według CEO Qualcomma, Cristiano Amona, to rozwiązanie jest “niesamowite” - jego zdaniem nowy system może na zawsze zmienić sposób, w jaki korzystamy z komputerów osobistych.

Wspólna platforma techniczna dla PC i mobile

Google od lat rozwija równolegle dwa systemy - Androida dla urządzeń mobilnych i ChromeOS dla komputerów. Teraz firma oficjalnie potwierdziła, że zamierza je połączyć w jeden system. Rick Osterloh, wiceprezes Google odpowiedzialny za platformy i urządzenia, wyjaśnił, że celem projektu jest stworzenie wspólnej podstawy technicznej dla wszystkich kategorii sprzętu - od smartfonów, przez tablety, aż po komputery PC.

To rozwiązanie ma uprościć pracę inżynierów oraz ułatwić wdrażanie nowych funkcji opartych na sztucznej inteligencji, takich jak modele Gemini AI czy Asystent Google. Zamiast budować oddzielne rozwiązania dla Androida i ChromeOS, Google chce rozwijać je wspólnie, co oznacza szybsze aktualizacje i większą spójność ekosystemu. Warto dodać, że Google już jakiś czas zapowiadało połączenie swoich systemów.

Aplikacje z Androida będą działać na komputerach PC

Dotychczas użytkownicy Chromebooków mogli uruchamiać aplikacje z Androida tylko za pośrednictwem emulatora. Nowa odsłona ChromeOS ma to całkowicie zmienić - aplikacje z Androida będą działały natywnie na komputerach. To oznacza wyższą wydajność, większą stabilność i pełniejsze wykorzystanie możliwości sprzętu.

Dzięki temu komputery zyskają dostęp do ogromnej biblioteki aplikacji mobilnych - od popularnych komunikatorów, przez narzędzia biurowe, aż po gry. Google chce w ten sposób stworzyć uniwersalną platformę, która będzie łączyć najlepsze elementy świata mobilnego i desktopowego.

Zmiana może też oznaczać plus dla użytkowników smartfonów i tabletów z Androidem. Twórcy oprogramowania będą mieli w końcu większą motywację do dopracowania swoich produktów i usług, mając teoretycznie większą grupę odbiorców.

Qualcomm wyprodukuje procesory dla PC z ChromeOS na Androidzie

Nowy system ma działać na procesorach Qualcomm dostosowanych do komputerów PC. Szef firmy, Cristiano Amon, nazwał projekt niesamowitym i podkreślił, że realizuje on wizję połączenia świata mobilnego i desktopowego. Qualcomm chce, by to właśnie ich własne układy stały się podstawą nowej generacji komputerów tworzonych we współpracy z Google.

Kiedy premiera nowego oprogramowania od Google?

Choć konkretna data premiery nie została jeszcze ogłoszona, wiele wskazuje, że pierwsze urządzenia z ChromeOS opartym na Androidzie zobaczymy już w 2026 roku. Google i Qualcomm mocno podgrzewają atmosferę, a entuzjastyczne zapowiedzi sugerują, że projekt jest na finiszu. Jeśli obietnice się sprawdzą, przed nami jedna z największych zmian w świecie komputerów osobistych od lat.

