Mówisz, że chcesz uruchomić przeglądarkę Google Chrome? Nie pomyliło ci się coś czasem? Na pewno nie chodziło ci o Microsoft Edge?

Dobra podstawa i nowe funkcje sprawiają, że oparta na silniku Chromium Microsoft Edge to rozsądna alternatywa dla Google Chrome. Pod względem popularności jedną i drugą przeglądarkę dzieli jednak przepaść. Gigant z Redmond stara się jak może, by zmienić tę sytuację – oto jego najnowszy pomysł.

Korzystasz z Google Chrome? Popatrz: Microsoft Edge

Microsoft próbował już reklam w Outlooku i reklam w menu Start. Teraz idzie nawet o krok dalej i użytkownikom próbującym uruchomić Google Chrome zdaje się zadawać pytanie, czy aby na pewno nie chodziło im o Edge’a. Wygląda to tak, że gdy podczas korzystania z systemowej wyszukiwarki najlepszym wynikiem jest googlowska przeglądarka (albo Firefox, Opera czy jakakolwiek inna konkurencja), to poniżej znajduje się „polecana aplikacja”, jaką jest właśnie Edge.

Jeśli mamy zainstalowanego Edge’a na swoim komputerze, to z tego poziomu po prostu go uruchomimy. Jeśli zaś nie mamy, to szybko przejdziemy do jego instalacji.

Reklama Microsoft Edge w Windows 10. Czy to dobry (i uczciwy) pomysł?

Jedni twierdzą, że Microsoft ma pełne prawo do tego, by promować własne usługi w obrębie innej własnej usługi i (choć Trybunał Europejski mógłby się z nimi nie zgodzić) jest w tym przynajmniej trochę prawdy. Faktem jest jednak także to, że w wyszukiwarce Google nie pojawią na się linki do pobierania Chrome’a, gdy będziemy szukać Edge’a, Firefoksa czy Opery.

W dodatku wygląda na to, że nie ma możliwości wyłączenia tej reklamy – dezaktywacja opcji wyświetlania sugestii w menu Start nic tutaj nie daje. Dla ścisłości należy też dodać, że reklama sama w sobie nie jest szczególnie inwazyjna, ale można się też zastanawiać, czy jest w ogóle potrzebna. Jakie jest wasze zdanie?

Źródło: Techdows, MSPowerUser

