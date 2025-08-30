Taki ma wplyw na środowisko. Google ujawnia dane o Gemini

Google opublikowało raport o zużyciu energii przez swoją sztuczną inteligencję Gemini. Według wyników raportu każde zapytanie do AI zużywa tyle energii, co dziewięć sekund oglądania telewizji.

Google przedstawiło szczegóły dotyczące zużycia energii, emisji i zużycia wody przez swoją sztuczną inteligencję Gemini. Według raportu, jedno zapytanie tekstowe emituje 0,03 grama dwutlenku węgla i zużywa około pięciu kropli wody.

Firma podkreśla, że inne przedsiębiorstwa technologiczne nie ujawniają tak szczegółowych danych dotyczących zużycia energii przez swoje modele AI. Parthasarathy Ranganathan z Google zaznacza, że branża powinna dążyć do większej spójności w pomiarach energetycznych.

"Jako branża nie jesteśmy dość spójni pod względem tego, jak mierzymy energię" - mówi Ranganathan.

Wzrost efektywności AI

Google stara się zmniejszyć obawy związane z wpływem AI na środowisko. W raporcie podkreślono, że zużycie energii przez Gemini jest niższe niż publiczne szacunki. W ciągu ostatniego roku energia potrzebna do obsługi przeciętnego zapytania zmniejszyła się o 97 proc.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna przewiduje, że do 2030 r. zapotrzebowanie na energię przez centra danych wzrośnie ponad dwukrotnie, do 945 terawatogodzin. Wynik ten wynosi więcej niż całkowite zużycie energii elektrycznej przez całą Japonię.

"Jeden ośrodek danych może zużywać tyle energii, co małe miasto i tyle samo wody, co duża dzielnica", informuje na swojej stronie Union of Concerned Scientists. Do tego, jak podaje WSJ, Centrum danych napędzające sztuczną inteligencję może zużywać tyle energii elektrycznej, co 100 000 gospodarstw domowych. Jednak największe centra, które jeszcze nie zostały ukończone, mogą zużywać tej energii 20 razy więcej.

Wyzwania związane z wodą

Zużycie wody przez centra danych również budzi niepokój. Francuska firma Mistral AI ujawniła, że generowanie jednej strony tekstu zużywa 0,05 litra wody. Google i inne firmy technologiczne podejmują działania, by ograniczyć ten wpływ, np. poprzez wykorzystanie wody z recyklingu.

Istnieją sposoby na zmniejszenie zapotrzebowania na energię przez sztuczną inteligencję, na przykład ograniczenie poboru mocy, które spowalnia reakcję sztucznej inteligencji o zaledwie kilka milisekund w przypadku żądań niepilnych. Istnieje szereg sposobów na ograniczenie zużycia wody w centrach danych, w tym korzystanie z wody z recyklingu lub wody niezdatnej do picia.