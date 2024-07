Google zaskoczyło użytkowników Chrome, ogłaszając, że nie wycofa plików cookie. Nowa strategia ma zwiększyć wybór użytkowników, lecz budzi kontrowersje i krytykę, zwłaszcza w kontekście prywatności online.

Google zaskoczyło wszystkich, ogłaszając, że planowane wycofanie plików cookie w przeglądarce Chrome nie dojdzie do skutku. Firma miała trudności z uzgodnieniem podejścia z regulatorami, które zadowoliłoby zarówno jej interesy, jak i branżę marketingową. Użytkownicy nadal będą śledzeni.

Nowe podejście Google

22 lipca Google ogłosiło nową strategię, która ma na celu zwiększenie wyboru użytkowników. Zamiast eliminować pliki cookie, wprowadzi nowe funkcje pozwalające na świadome decyzje dotyczące śledzenia w internecie. Nadal nie jest jasne, jak dokładnie będzie wyglądać ta nowa opcja.

Reakcje na decyzję Google

Decyzja ta wywołała falę krytyki. Większość z 3 miliardów użytkowników Chrome prawdopodobnie nie zmieni ustawień, co stawia ich w gorszej sytuacji w porównaniu do użytkowników bardziej prywatnych przeglądarek, takich jak Safari. Electronic Frontier Foundation (EFF) ostrzega, że „Privacy Sandbox” Google pozwoli reklamodawcom nadal śledzić użytkowników, mimo że wycofanie plików cookie miało to uniemożliwić.

Opinia regulatorów i branży reklamowej

Regulatorzy wyrazili swoje zaskoczenie i rozczarowanie. Brytyjski Urząd ds. Konkurencji i Rynków (CMA) stwierdził, że decyzja Google wymaga dokładnej analizy, a brytyjski Komisarz ds. Informacji podkreślił, że blokowanie plików cookie byłoby krokiem korzystnym dla konsumentów. Z kolei organizacje branżowe, takie jak NAI, z zadowoleniem przyjęły decyzję Google, argumentując, że wycofanie plików cookie bez odpowiednich technologii zastępczych zaszkodziłoby konkurencji w reklamie cyfrowej.

Decyzja Google oznacza, że użytkownicy Chrome nadal będą śledzeni, mimo obietnic o większej prywatności.