Ta wersja ChatGPT rzadziej odmawia. GPT-5.4-Cyber powstał w konkretnym celu

W świecie cyberbezpieczeństwa trwa nieustanny wyścig zbrojeń. Firma OpenAI jest świadoma, że jej modele są wykorzystywane po obu stronach barykady, dlatego ogłosiła nową strategię wsparcia dla osób zajmujących się odpieraniem ataków.

Kluczowym elementem tych zmian jest poluzowanie filtrów bezpieczeństwa dla zweryfikowanych specjalistów.

GPT-5.4-Cyber to nowy model do zadań specjalnych

GPT-5.4-Cyber to specjalna wersja dużego modelu językowego, którą poddano optymalizacji pod kątem zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa. W przeciwieństwie do standardowych wersji, ten wariant ma znacznie obniżony próg odmowy.

Co to oznacza w praktyce? Model Cyber ma rzadziej blokować zapytania, które mogłyby zostać uznane za podejrzane, jeśli pochodzą od zwykłego użytkownika. Dzięki temu eksperci mogą wykorzystywać AI do:

inżynierii wstecznej plików binarnych, co ma pozwolić na analizę złośliwego oprogramowania bez dostępu do jego kodu źródłowego;

szybszego identyfikowania luk w istniejącej infrastrukturze;

automatyzacji procesów obronnych, które wcześniej wymagały żmudnej, ręcznej pracy.

W założeniu GPT-5.4-Cyber ma służyć do ochrony systemów informatycznych przez atakami, ale twórcy są świadomi, że tego typu narzędzia to miecz obosieczny, który równie dobrze mógłby zostać wykorzystany do wykrycia luk w celu przeprowadzenia ataku. Dlatego OpenAI nie zamierza udostępniać swoich narzędzi każdemu.

W tym celu powstał program Trusted Access for Cyber. Aby zyskać dostęp do najbardziej zaawansowanych funkcji, użytkownicy indywidualni oraz organizacje muszą przejść proces weryfikacji tożsamości. System opiera się na kilku poziomach dostępu. Im lepiej zweryfikowany jest dany "obrońca", tym mniejszy opór stawiają mu zabezpieczenia modelu przy zadaniach takich jak badania nad podatnościami czy programowanie defensywne.

Osoby chcące dołączyć do programu TAC mogą zgłaszać się poprzez stronę chatgpt.com/cyber.