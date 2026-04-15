Huawei Pura 90 zadba o twoją pozę na zdjęciach. Pokazali nową funkcję

Wielu z nas na widok wycelowanego obiektywu reaguje podobnie – albo stajemy na baczność, albo pokazujemy palcami znak zwycięstwa. Huawei chce to zmienić.

Choć premiera serii Huawei Pura 90 dopiero przed nami, producent już teraz funkcję, która może okazać się zbawienna dla osób czujących się przed aparatem niepewnie.

AI Pose Recommendation to interaktywny przewodnik po kompozycji sylwetki. Zamiast liczyć na intuicję fotografowanej osoby, oprogramowanie wyświetla na ekranie telefonu graficzne kontury. Sugerują one konkretne ułożenie rąk, nóg czy nachylenie tułowia.

Jako że rozwiązanie to bazuje na sztucznej inteligencji, sugestie mają być dopasowane do tła i kontekstu zdjęcia. Oprogramowanie powinno zatem zasugerować inną pozę na pamiątkowej fotografii z ukończenia studiów, a inną do luźnego selfie na tle miejskiej architektury.

AI Pose Recommendation zdaje się być elementem szerszego trendu, w którym algorytmy odpowiadają już nie tylko za obróbkę gotowej fotografii, ale i wspierają fotografa na etapie jej powstawania. W ubiegłym roku smartfony z linii Pixel 10 otrzymały funkcję Fotoasystent, która wykorzystuje AI do generowania wskazówek podczas robienia zdjęć.

Pełną prezentację serii Huawei Pura 90 w Chinach zaplanowano na 20 kwietnia.