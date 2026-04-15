Zrobili smartfon z lusterkiem. realme 16 już w Polsce

W Polsce zadebiutował realme 16 5G, czyli nowy smartfon ze średniej półki, który próbuje przyciągnąć uwagę nietypową konstrukcją.

realme 16 został wyceniony na 1599 zł, co oznacza, że w chwili publikacji tego artykułu jest raptem o 100 zł tańszy niż znacznie lepiej wyposażony i wyżej pozycjonowany realme 16 Pro.

Być może problem z wyceną telefonu jest przyczyną, dla której w Polsce trafił on wyłącznie do ofert operatorskich sieci Orange, Play oraz Plus. Z jakiegoś powodu realme 16 nie jest dostępny nawet w internetowym sklepie producenta, a na oficjalnej stronie polskiego oddziału nie ma nawet wzmianki na jego temat.

realme 16 ma aparat z lusterkiem

Najbardziej charakterystycznym elementem konstrukcji jest fizyczne lusterko z pierścieniową lampą LED, umieszczone obok głównego aparatu 50 Mpis. Ma ono ułatwić kadrowanie autoportretów przy użyciu tylnego sensora, choć raczej nie ma co liczyć na spektakularną jakość zdjęć, bo producent użył budżetowej i relatywnie małej matrycy Sony IMX852. Zabrakło też obiektywu ultraszerokokątnego czy teleobiektywu, a drugi z aparatów wspomaga jedynie działanie trybu portretowego. Sam design wyspy aparatów zdaje się być wzorowany na Pixelu 10.

Producent nazywa swoje lusterko "absolutną nowością w branży", choć zależy, o jakiej branży mowa, bo Sony Ericsson K750i miał bardzo podobne rozwiązanie już w 2005 roku. Faktem jest jednak, że pomysł ten nie przyjął się w erze smartfonów.

Innym istotnym wyróżnikiem realme 16 jest spora bateria o pojemności 6550 mAh. Producent deklaruje, że dzięki technologii Titan Long-Life akumulator zachowa minimum 80 proc. sprawności po 1600 cyklach ładowania, co ma się przełożyć na około 6 lat użytkowania bez konieczności wymiany baterii.

realme 16 realme 16 Pro realme 16 Pro+ Ekran AMOLED 6,57 cala,

płaski,

2772 x 1272 (397 ppi),

120 Hz,

jasność do 1400 nitów AMOLED 6,78 cala,

płaski,

2772 x 1272 (450 ppi),

144 Hz,

jasność do 1400 nitów AMOLED 6,8 cala,

zakrzywiony,

2800 x 1280 (453 ppi),

144 Hz,

jasność do 1800 nitów Głośniki stereo stereo stereo Czip MediaTek Dimensity 6400 Turbo MediaTek Dimensity 7300 Max Snapdragon 7 Gen 4 Pamięć RAM 8 GB,

LPDDR4X 8 GB,

LPDDR4X 8 lub 12 GB,

LPDDR5X Pamięć na dane 256 GB,

UFS 2.2 256 lub 512 GB,

UFS 3.1 256 lub 512 GB,

UFS 3.1 Aparat główny 50 Mpix (1/2,93 cala),

f/1,8 200 Mpix (1/1,56 cala),

f/1,8,

optyczna stabilizacja 200 Mpix (1/1,56 cala),

f/1,8,

optyczna stabilizacja Aparat dodatkowy 2 Mpix,

monochromatyczny,

f/2,4 8 Mpix (1/4 cala),

ultraszerokokątny,

112 stopni,

f/2,2 8 Mpix (1/4 cala),

ultraszerokokątny,

116 stopni,

f/2,2,

tryb makro Aparat dodatkowy - 50 Mpix (1/2,76 cala),

teleobiektyw 3,5x,

f/2,8,

optyczna stabilizacja Aparat przedni 50 Mpix,

f/2,4 50 Mpix,

f/2,4 50 Mpix,

f/2,4 Bateria 6550 mAh,

ładowanie 45 W 6500 mAh,

ładowanie 45 W 7000 mAh,

ładowanie 80 W Łączność 5G,

Wi-Fi 5,

Bluetooth 5.3,

NFC,

IR,

eSIM 5G,

Wi-Fi 5,

Bluetooth 5.3,

NFC,

IR,

eSIM 5G,

Wi-Fi 5,

Bluetooth 5.3,

NFC,

IR,

eSIM Zabezpieczenia Czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

optyczny Czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

optyczny Czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

optyczny Wymiary 158,3 x 75,1 x 8,1 mm 162,6 x 77,6 x 7,75 mm 162,45 x 76,27 x 8,49 mm Waga 183 g 192 g 198 g Android Android 16,

realme UI 7.0 Android 16,

realme UI 7.0,

5 lat aktualizacji systemu,

6 lat łatek bezpieczeństwa Android 16,

realme UI 7.0,

5 lat aktualizacji systemu,

6 lat łatek bezpieczeństwa Odporność IP69,

AGC DT star D+ (ekran) IP69,

AGC DT star D+ (ekran) IP69,

Corning Gorilla Glass 7i (ekran)

Warto odnotować, że realme 16 5G odziedziczył po droższych modelach funkcje AI, które odpowiadają za podsumowywanie notatek głosowych, automatyczne montowanie krótkich filmów, rozjaśnianie portretów czy usuwanie niechcianych obiektów ze zdjęć.