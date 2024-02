Świat “Gry o tron” rośnie jak na drożdżach. Dopiero co pisaliśmy o nadciągającym prequelu “Rodu smoka”, tymczasem kolejny spin-off, osadzony w uniwersum doczekał się przybliżonej daty premiery.

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight – data premiery

Mowa o “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight” – projekcie ogłoszonym w kwietniu ubiegłego roku, który – zgodnie z zapowiedzią szefa Warner Bros. Discovery, Davida Zaslava – na małe ekrany trafi już końcem 2025 roku.

Aktualnie tytuł znajduje się na etapie przedprodukcyjnym, a zdjęcia do niego mają ruszyć w tym roku.

O czym opowie kolejny spin-off Gry o tron?

Podążając za oficjalnym opisem produkcji:

Sto lat przed wydarzeniami z »Gry o tron« po Westeros wędrowało dwóch nietypowych bohaterów… młody, naiwny, ale odważny rycerz, ser Duncan Wysoki, i jego drobny giermek, Jajo. W epoce, w której ród Targaryenów wciąż zasiada na Żelaznym Tronie, a pamięć o ostatnim smoku wciąż pozostaje żywa, na tych nieprawdopodobnych i niezrównanych przyjaciół czeka wielkie przeznaczenie, potężni wrogowie i niebezpieczne wyczyny.

Scenarzystami serialu są George R.R. Martin – autor serii powieści – oraz Ira Parker. Funkcję producentów wykonawczych pełnią zaś Ryan Condal oraz Vince Gerardis. Wszyscy członkowie ekipy twórców pracowali wcześniej przy świetnie przyjętym “Rodzie smoka”. Obejrzycie go na HBO Max.

Źródło: IGN, HBO Max