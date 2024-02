Pierwsze recenzje “Diuna 2” nie zostawiają cienia wątpliwości. To kandydat nie tylko do miana najlepszego filmu tego roku, ale również najlepszej produkcji sci-fi całego pokolenia. Poznajcie szczegóły.

Diuna 2 – pierwsze recenzje. To będzie hit!

Reżyser filmu “Diuna 2” nie ukrywał swojego zadowolenia z efektów prac nad kontynuacją hitu z 2021 roku. Teraz ma okazję zderzyć się z opinią innych na jej temat. Powodów do obaw nie jest jednak zbyt wiele – recenzenci wręcz rozpływają się nad tym, co ma do zaoferowania. Piszą o najlepszej produkcji sci-fi całego pokolenia.

Pierwsze recenzje “Diuna 2” ujrzały światło dzienne po światowej premierze filmu w Londynie i nie pozostawiają wątpliwości – produkcja daje radę niemal w każdym aspekcie. Doceniono jej widowiskowość, sceny bitewne, grę aktorską, a wśród nielicznych przywar, jakie jej przypisano jest… zbyt krótki czas trwania (przypomnijmy, że film trwa przeszło 2 godziny i 40 minut).

Diuna 2 – przegląd pierwszych recenzji

Przechodząc jednak do konkretów, co dokładnie zdradzili recenzenci, którzy są już po seansie kolejnej odsłony filmowej serii? – Wybrane opinie znajdziecie poniżej:

To monumentalna epopeja, mistrzowsko zrealizowana na poziomie samej sztuki filmowej – od wyjątkowych zdjęć Greiga Frasera po wspaniałą konstrukcję świata przedstawionego autorstwa Patrice'a Vermette'a. Denis Villeneuve stworzył swoje opus magnum, reżyserując jeden z najlepszych filmów science fiction dla przyszłych pokoleń.

(Jazz Tangcay – Variety)

Po »Diunie 2« brakuje mi słów. Myślę, że jest jeszcze bardziej wciągająca, namacalna i emocjonalna niż pierwsza część. Klarowność, rozmach i skala fabuły powalają. Dla mnie całość zajmuje szczególne miejsce – obok »Władcy Pierścieni« – jako ostateczna wersja zekranizowanego materiału źródłowego.

(Jordan Farley – Total Film)

Pewnie nikogo to nie zszokuje, ale »Diuna 2« absolutnie mi się podobała. Niesamowity kunszt filmowy. Świetna ścieżka dźwiękowa. Cała obsada spisała się znakomicie. Mogę jedynie narzekać, że film nie był dłuższy. Trwa 2 godziny i 40 minut, ale z chęcią obejrzałbym jeszcze godzinę.

(Steven Weintraub – Collider)

To nie tylko najlepsze dzieło Denisa – to najlepszy film science fiction pokolenia. Tragiczna w tonie opowieść o ślepym fanatyzmie i korupcji. Spektakularna, uduchowiona, inspirująca klasa mistrzowska w estetyce i nastroju, pięknie odzwierciedlająca burzliwą podróż Paula. Odjęło mi mowę.

(Griffin Schiller – The Playlist)

Jeśli podobała ci się pierwsza »Diuna«, po seansie drugiej po prostu oszalejesz.

(Scott Menzel – We Live Entertainment)

Kiedy premiera Diuna 2?

Domyślamy się, że po takich słowach nie tylko my nie możemy się doczekać premiery “Diuna 2”. Tę całe szczęście przyspieszono – na wielkich ekranach film zagości już niebawem, 29 lutego.

Źródło: Variety, Collider, Total Film, The Playlist, We Live Entertainment, Warner Bros. Pictures