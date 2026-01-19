Premiera GTA 6 wciąż wydaje się odległa, ale dla jednego z fanów może nigdy nie nadejść. Poruszająca historia prośby o wcześniejszy dostęp do gry obiegła internet i wzruszyła graczy na całym świecie.

GTA 6 to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier w historii. Według najnowszych informacji jej premiera ma odbyć się dopiero 19 listopada 2026 roku, co dla wielu fanów jest bardzo odległym terminem.

Poruszająca historia gracza

Dla niektórych to jednak czekanie może okazać się zbyt długie. Deweloper Ubisoftu, Anthony Armstrong, zwrócił się publicznie do Rockstar Games za pośrednictwem LinkedIna z nietypową i poruszającą prośbą. Chciał zorganizować możliwość przetestowania GTA 6 dla członka swojej rodziny, który od lat walczy z nowotworem i niedawno usłyszał dramatyczną diagnozę – lekarze dali mu 6–12 miesięcy życia.

Treść wpisu Anthony’ego Armstronga:

Do wszystkich moich kontaktów w Rockstar Games i Rockstar Toronto – oraz do każdego, kto mógłby pomóc. Członek mojej rodziny, który od lat walczy z rakiem, niedawno otrzymał najgorszą możliwą wiadomość. Powiedziano mu, że zostało mu 6–12 miesięcy życia.

Zwracam się do was, ponieważ jest on ogromnym fanem serii GTA i, biorąc pod uwagę ostatnie informacje, może nie dożyć premiery GTA 6. W najlepszym możliwym scenariuszu odszedłby w tym samym miesiącu, w którym gra trafi na rynek. Mieszka on zaledwie rzut kamieniem od studia w Oakville, dlatego mam nadzieję, że ktoś z was mógłby pomóc w zorganizowaniu ekskluzywnego playtestu, aby miał szansę doświadczyć tej gry przed odejściem.

Doskonale rozumiem konieczność zachowania tajemnicy na tym etapie produkcji, więc oczywiste jest, że wymagane byłoby podpisanie umowy NDA. Jeśli ktokolwiek mógłby wysłać mi prywatną wiadomość lub wskazać kontakt, który pomógłby nam obrać właściwy kierunek, będę ogromnie wdzięczny.

Piękny gest Take-Two Interactive

Niedługo później Armstrong opublikował kolejny wpis, w którym potwierdził, że skontaktował się z nim prezes Take-Two Interactive. Rozmowa miała przynieść bardzo dobre wiadomości, co wiele osób odebrało jako sugestię, że chory fan faktycznie może otrzymać szansę zagrania w GTA 6 przed oficjalną premierą.

Aktualizacja: Skontaktował się ze mną prezes Take-Two. Czekamy teraz na wiadomość od zespołu Rockstar, aby omówić sprawę bardziej szczegółowo. Dziękuję wszystkim za okazane wsparcie, udostępnienia oraz kontaktowanie się z waszymi znajomymi w naszej sprawie – jesteście niesamowici.

Aktualizacja końcowa: Dziś z nimi rozmawialiśmy i otrzymaliśmy wspaniałe wieści. To wszystko, co mogę na razie powiedzieć. Dziękuję wam wszystkim z całego serca.

Obydwa wpisy zostały usunięte z profilu Armstronga najpewniej ze względu na umowę poufności (Non-disclosure agreement - NDA). Mimo wszystko historia poruszyła społeczność graczy na całym świecie i pokazuje, jak ogromne znaczenie mogą mieć gry w życiu ludzi – nawet w jego najtrudniejszych momentach.