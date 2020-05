Gry Zamiast E3, 3 dni zwiastunów i zapowiedzi - Guerrilla Collective z dnia 12-05-2020

Baldur’s Gate III, Frostpunk, Mutant Year Zero: Road to Eden, Cities: Skylines, Sniper Elite 4, Pillars of Eternity II: Deadfire i Disco Elysium to niektóre z tytułów znajdujących się w katalogach producentów i wydawców, którzy potwierdzili swoją obecność na Guerrilla Collective.