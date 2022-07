Nadciąga rewolucja dla każdego kolekcjonera figurek. Wraz z pojawieniem się nowej serii Hasbro Selfie na półkach możecie postawić… siebie samych i to w ulubionej odsłonie superbohaterskiej.

Hasbro Selfie Series – Ty też możesz zostać superbohaterem!

Współpraca producenta zabawek Hasbro ze specjalizującym się w technologii druku 3D Formlabs zaowocowała powstaniem innowacyjnej serii Hasbro Selfie. Jej dewizą jest pełna personalizacja, która nie wyklucza jednak kierowania oferty do masowego klienta.

W rezultacie każdy będzie mógł dołączyć do swojej kolekcji niepowtarzalny egzemplarz superbohatera z własną podobizną! Wybierać zaś będzie można spośród tytułów, takich jak G.I. Joe, Pogromcy duchów, Power Rangers, Marvel czy Star Wars.

Jak przebiega cały proces? Jak nazwa serii wskazuje, wszystko zaczyna się od selfie. Wykonacie je z poziomu aplikacji Hasbro Pulse. Później wystarczy już tylko wybrać postać z ulubionej franczyzy i złożyć zamówienie. Proste, prawda?

Dane klientów zostaną usunięte po 60 dniach i nie będą wykorzystywane przez Hasbro dla innych celów.

Jaka cena za Hasbro Selfie Series?

Za mierzące około 15 cm figurki zapłacicie 59,99 USD (ok. 280 zł). Pierwszą okazją do zobaczenia ich na żywo będzie San Diego Comic Con, odbywający się w dniach 21-24 lipca tego roku. Będzie to też szansa na zakup własnej postaci jeszcze przed oficjalną premierą serii.

