Lenovo Legion sponsorem Poznań Game Arena 2025. Będzie co oglądać

Marka Lenovo Legion zostało sponsorem targów Poznań Game Arena 2025, największego wydarzenia gamingowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Podczas imprezy zaprezentuje ona nowe urządzenia, strefy dla graczy i turnieje e-sportowe.

Lenovo Legion zostało oficjalnym sponsorem targów Poznań Game Arena 2025, największego wydarzenia poświęconego grom komputerowym i rozrywce multimedialnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Wydarzenie odbędzie się w dniach 24–26 października 2025 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Największe święto graczy w regionie

Poznań Game Arena co roku przyciąga setki tysięcy uczestników, dziesiątki wystawców oraz najważniejsze marki branży technologicznej i gamingowej. Odwiedzający mają okazję zobaczyć premierowe gry, zapoznać się z najnowszym sprzętem i technologiami, a także uczestniczyć w turniejach e-sportowych czy spotkaniach z twórcami gier. Tradycyjnie przygotowane zostaną również strefy free-to-play, w których będzie można samodzielnie przetestować nowe tytuły.

Udział Lenovo Legion

Jako oficjalny sponsor, Lenovo Legion będzie obecne podczas wszystkich dni targów, uczestnicząc w wydarzeniach na scenie głównej i prezentując swoje najnowsze rozwiązania sprzętowe. Marka od lat rozwija ofertę urządzeń dedykowanych graczom, obejmującą m.in. komputery stacjonarne i laptopy z serii Legion i LOQ, monitory Legion OLED PureSight, a także przenośne konsole, takie jak Legion Go S czy Legion Go 2, zaprezentowane podczas targów IFA 2025.

Społeczność graczy

Lenovo Legion prowadzi również społeczność Legion Community, skupiającą graczy z całej Polski. Uczestnicy mogą brać udział w testach sprzętu, wydarzeniach online i turniejach. Jedną z inicjatyw są Gamingowe Piątki organizowane w showroomie Lenovo & Motorola w Warszawie. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 10 października 2025 roku, a jego uczestnicy zmierzą się w turnieju EA Sports FC26. Rejestracja na wydarzenie dostępna jest na stronie Lenovo.

Zaangażowanie w rozwój gamingu

Obecność Lenovo Legion na PGA 2025 to kolejny przykład długofalowego wsparcia polskiej sceny gamingowej. Poprzez uczestnictwo w targach, turniejach i inicjatywach społecznościowych marka przyczynia się do rozwoju kultury graczy w Polsce, łącząc pasję, technologię i doświadczenie użytkowników.