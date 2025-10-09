Gry

Lenovo Legion sponsorem Poznań Game Arena 2025. Będzie co oglądać

przeczytasz w 1 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Marka Lenovo Legion zostało sponsorem targów Poznań Game Arena 2025, największego wydarzenia gamingowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Podczas imprezy zaprezentuje ona nowe urządzenia, strefy dla graczy i turnieje e-sportowe.

Lenovo Legion zostało oficjalnym sponsorem targów Poznań Game Arena 2025, największego wydarzenia poświęconego grom komputerowym i rozrywce multimedialnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Wydarzenie odbędzie się w dniach 24–26 października 2025 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Największe święto graczy w regionie

Poznań Game Arena co roku przyciąga setki tysięcy uczestników, dziesiątki wystawców oraz najważniejsze marki branży technologicznej i gamingowej. Odwiedzający mają okazję zobaczyć premierowe gry, zapoznać się z najnowszym sprzętem i technologiami, a także uczestniczyć w turniejach e-sportowych czy spotkaniach z twórcami gier. Tradycyjnie przygotowane zostaną również strefy free-to-play, w których będzie można samodzielnie przetestować nowe tytuły.

Udział Lenovo Legion

Jako oficjalny sponsor, Lenovo Legion będzie obecne podczas wszystkich dni targów, uczestnicząc w wydarzeniach na scenie głównej i prezentując swoje najnowsze rozwiązania sprzętowe. Marka od lat rozwija ofertę urządzeń dedykowanych graczom, obejmującą m.in. komputery stacjonarne i laptopy z serii Legion i LOQ, monitory Legion OLED PureSight, a także przenośne konsole, takie jak Legion Go S czy Legion Go 2, zaprezentowane podczas targów IFA 2025.

Społeczność graczy

Lenovo Legion prowadzi również społeczność Legion Community, skupiającą graczy z całej Polski. Uczestnicy mogą brać udział w testach sprzętu, wydarzeniach online i turniejach. Jedną z inicjatyw są Gamingowe Piątki organizowane w showroomie Lenovo & Motorola w Warszawie. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 10 października 2025 roku, a jego uczestnicy zmierzą się w turnieju EA Sports FC26. Rejestracja na wydarzenie dostępna jest na stronie Lenovo.

Lenovo - turniej FC26

Zaangażowanie w rozwój gamingu

Obecność Lenovo Legion na PGA 2025 to kolejny przykład długofalowego wsparcia polskiej sceny gamingowej. Poprzez uczestnictwo w targach, turniejach i inicjatywach społecznościowych marka przyczynia się do rozwoju kultury graczy w Polsce, łącząc pasję, technologię i doświadczenie użytkowników.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login