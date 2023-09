Hit z Lidla w zaskakującej cenie. Tak tanio jeszcze nie było

Wielofunkcyjny robot kuchenny z Wi-Fi Monsieur Cuisine Connect zostanie przeceniony o 500 zł. Popularny “Lidlomix” będzie można kupić w historycznie niskiej cenie.

W najnowszej gazetce promocyjnej Lidla pojawia się szereg produktów kuchennych. Oferta ważna od 25 września (lub 28 września w zależności od produktów) jest atrakcyjna przede wszystkim z uwagi na pojawienie się wielofunkcyjnego robota kuchennego z wyświetlaczem Monsieur Cuisine Connect. Urządzenie będzie można kupić za 1399 zł.

Monsieur Cuisine Connect w Lidlu. Promocja na akcesoria kuchenne

Tak tanio jeszcze nie było. Cena 1399 zł za wielofunkcyjny robot przez wielu określany mianem “Lidlimiksa” jest o 300 zł niższa w porównaniu do dotychczas najkorzystniejszej oferty z lipca br. Wówczas Lidl oferował urządzenie w cenie 1599 zł.

Monsieur Cuisine Connect to podstawowa wersja robota kuchennego sygnowanego logo Silvercrest. Charakteryzuje się pojemnością użytkową 3 l i mocą maksymalną 1,1 tys. W. Sterowanie odbywa się tutaj za pośrednictwem 7-calowego wyświetlacza, z którego można wybierać spośród 500 przepisów.

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem robota kuchennego i nie wiesz, co wybrać – Thermomix czy “Lidlomix”, na korzyść tego drugiego z pewnością działa zdecydowanie niższa cena. Ponadto produkt Silvercrest jest wyposażony w szereg akcesoriów pozwalających przyrządzać różnorodne potrawy (m.in. wkład do gotowania, z ostrzami, do mieszania, szpatułka etc.).

Podstawowa wersja Monsieur Cuisine Smart waży ok. 7,1 kg i mierzy ok. 49 x 31 x 37 cm. Warto podkreślić, że oferta promocyjna będzie dostępna tylko w sklepie internetowym lidl.pl.

Oprócz popularnego zamiennika Thermimiksa, do oferty Lidla w czwartek 28 września trafi też frytkownica beztłuszczowa o mocy 1 tys. W. Urządzenie można kupić zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i przez internet. Dyskont wycenia je na 199 zł, jednak aktywując kupon, cenę można obniżyć do 179 zł.

Ponadto wybierając się w najbliższym czasie do Lidla można wyposażyć swoją kuchnię w spieniacz do mleka o mocy 500 W (w cenie 119 zł). Urządzenie ma pojemnik na maksymalnie 150 ml spienionego mleka lub 300 ml podgrzewanego mleka. W ofercie znalazł się też czajnik elektryczny o mocy 3 tys. W za niespełna 80 zł oraz opiekacz (750 W) z funkcją wymiany płyt grzewczych. Dzięki temu w jednym urządzeniu w cenie 119 zł przyrządzisz potrawy grillowane, gofry lub kanapki.