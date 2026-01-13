Smartfony

Ogromna bateria i rabat. Tym ma przekonać Honor Magic8 Lite

przeczytasz w 2 min.
Michał Mielnik | Redaktor serwisu benchmark.pl
2 komentarzeDyskutuj z nami

Początek roku dla Honora to premiera serii Magic8 w Polsce. Oprócz flagowego smartfonu dostaliśmy propozycję, która zaatakuje segment urządzeń do 2000 złotych. Honor Magic8 Lite ma wyróżniać się swoją trwałością oraz dużą baterią.

Honor rozszerza swoją flagową serię Magic8 o dwa urządzenia. Sztandar w tym przypadku niesie flagowy Honor Magic8 Pro. To propozycja z najmocniejszym tegorocznym układem od Qualcomma, Snpadragonem 8 Elite Gen 5, 12 GB RAM-u, 512 GB na pliki oraz ciekawym zestawem aparatów. Centralnym rozwiązaniem jest 200-megapikselowy aparat przybliżający, który dzięki wysokiej rozdzielczości oferuje zdjęcia z 10-krotnym bezstatnym zoomem przy ogniskowej 85 mm.  

Fotograficzny komplet uzupełniają dwa aparaty 50 Mpix, w tym aparat szerokokątny z rozmiarem matrycy 1/1.3” oraz ultraszerokokątny z polem widzenia 122 stopni. Z przodu producent także postawił na 50-megapikselowe rozwiązanie. To kryje się w nieco większym wcięciu, gdyż jest częścią systemu odblokowywania telefonu w oparciu o Time of Flight 3D. Pozwala też na nagrywanie wideo w jakości 4K.

Honor Magic8 ProHonor Magic8 Pro (fot. Karol Żebruń)

Honor Magic8 Pro oferuje ekran o przekątnej 6,71 cala i o jasności szczytowej na poziomie 6000 nitów. To wszystko przy odświeżaniu do 120 Hz oraz rozdzielczości 2808x1256 pikseli. Akumulator zastosowany w Honor Magic8 Pro ma pojemność 6270 mAh, a naładować go możemy z wykorzystaniem 100-watowej ładowarki przewodowej lub 80-watowej indukcyjnej. 

Honor Magic 8 Pro

Cena za Honor Magic8 Pro w wariancie 12/512 GB to 5799 złotych. W promocji od 15 stycznia do 1 lutego 2026 roku telefon kupimy o 1000 złotych taniej. Czy warto? Przekonacie się w recenzji Honora Magic8 Pro. Jeśli jednak blisko 5000 złotych na smartfon wydaje się przesadą, Honor ma także tańszą propozycję. 

Honor Magic8 Lite to powerbank w ciele smartfonu 

Jednym z kluczowych aspektów promocji smartfonu Honor Magic8 Lite jest obietnica 3 dni pracy na jednym ładowaniu. Taki rezultat może być do osiągnięcia dzięki zastosowaniu akumulatora o pojemności 7500 mAh. Producent chwali się tym, że wystarczy to chociażby 15,7 godziny grania w PUBG czy 22,2 godziny oglądania wideo na Youtube. Dzięki algorytmowi Honora akumulator powinien starzeć się wolniej. Telefon obsługuje 66-watowe ładowanie i może pełnić funkcję powerbanka dzięki 7,5-watowemu ładowaniu zwrotnemu. 

Honor Magic8 Lite - tyłHonor Magic8 Lite - tył obudowy

Takie ogniwo nie sprawiło, że smartfon stał się ciężki. Konstrukcja waży 189 lub 193 gramy w zależności od wybrania wersji z tyłem z ekoskóry lub ze szkła. Boki otaczają ramki z tworzywa sztucznego. To nie przeszkodziło w osiągnięciu standardów pyło- i wodoodporności IP68 oraz IP69K. W testach producenta telefon poradził sobie z upadkami z wysokości do 2,5 metra. 

Honor Magic 8 Lite ekranHonor Magic8 Lite z bokuHonor Magic8 Lite na tarczyHonor Magic8 Lite aparatyHonor Magic8 Lite

Smartfon nie należy to małych, ale producent zadbał o zmniejszenie ramek okalających ekran. Ten ma przekątną 6,79 cala, a jego rozdzielczość to 2640x1200 pikseli. Panel wykonany w technologii OLED oferuje odświeżanie do 120 Hz i jasność maksymalną rzędu 6000 nitów w trybie HDR. Nieco mniej okazale na papierze prezentuje się wydajność urządzenia. Honor wykorzystał jednostkę Snapdragon 6 Gen 4 i połączył ją z 8 GB RAM-u. Do dyspozycji użytkownika będzie256 lub 512 GB przestrzeni na pliki. 

Honor Magic8 Lite oferuje dwa aparaty z tyłu. Główny, o rozdzielczości 108 Mpix z przysłoną f/1.8, oferuje optyczną stabilizację i pozwala na 3-krotny bezestratny zoom poprzez wycięcie kadru z matrycy i zaprezentowanie go w rozdzielczości 12 Mpix. Drugi aparat to aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 5 Mpix z przysłoną f/2.2. Z przodu producent zaimplementował aparat 16 Mpix z przysłoną f/2.5.

Honor Magic8 Lite pojawi się w sklepach w dwóch wariantach. Wersja z 8/256 GB pamięci kosztuje 1699 złotych, a wersja 8/512 GB – 1899 złotych. Od 15 stycznia do 1 lutego te ceny można jednak obniżyć o 200 złotych.

Przeczytaj także:

Komentarze

2
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
  • avatar
    patryk1011
    1
    Honor od dawna robi się bezkonkurencyjny w porównaniu do Apple czy Samsunga, są kraje gdzie odpowiada już za prawie 20% ogólnej sprzedaży telefonów i w 17 krajach sprzedaje więcej jak 10% wszystkiego! Pozostaje tylko czekać na bana, tak jak Huawei...
    Cena w Polsce to jakiś mało śmieszny żart... 5799zł... w Malezji obecnie jest za 4599myr czyli jakieś 4100zł...
    • avatar
      GejzerJara
      0
      akumulator przetrwa, pod warunkiem że nie zostanie przegrzany. najczęściej ma to miejsce podczas ładowania. duża pojemność oznacza niski prąd dla jednostki pojemności, co poprawia trwałość akumulatora. ale jeszcze raz, oby go nie przegrzać.

      Witaj!

      Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
      Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

      Połącz konto już teraz.

      Zaloguj przez 1Login