Ogromna bateria i rabat. Tym ma przekonać Honor Magic8 Lite

Początek roku dla Honora to premiera serii Magic8 w Polsce. Oprócz flagowego smartfonu dostaliśmy propozycję, która zaatakuje segment urządzeń do 2000 złotych. Honor Magic8 Lite ma wyróżniać się swoją trwałością oraz dużą baterią.

Honor rozszerza swoją flagową serię Magic8 o dwa urządzenia. Sztandar w tym przypadku niesie flagowy Honor Magic8 Pro. To propozycja z najmocniejszym tegorocznym układem od Qualcomma, Snpadragonem 8 Elite Gen 5, 12 GB RAM-u, 512 GB na pliki oraz ciekawym zestawem aparatów. Centralnym rozwiązaniem jest 200-megapikselowy aparat przybliżający, który dzięki wysokiej rozdzielczości oferuje zdjęcia z 10-krotnym bezstatnym zoomem przy ogniskowej 85 mm.

Fotograficzny komplet uzupełniają dwa aparaty 50 Mpix, w tym aparat szerokokątny z rozmiarem matrycy 1/1.3” oraz ultraszerokokątny z polem widzenia 122 stopni. Z przodu producent także postawił na 50-megapikselowe rozwiązanie. To kryje się w nieco większym wcięciu, gdyż jest częścią systemu odblokowywania telefonu w oparciu o Time of Flight 3D. Pozwala też na nagrywanie wideo w jakości 4K.

Honor Magic8 Pro (fot. Karol Żebruń)

Honor Magic8 Pro oferuje ekran o przekątnej 6,71 cala i o jasności szczytowej na poziomie 6000 nitów. To wszystko przy odświeżaniu do 120 Hz oraz rozdzielczości 2808x1256 pikseli. Akumulator zastosowany w Honor Magic8 Pro ma pojemność 6270 mAh, a naładować go możemy z wykorzystaniem 100-watowej ładowarki przewodowej lub 80-watowej indukcyjnej.

Cena za Honor Magic8 Pro w wariancie 12/512 GB to 5799 złotych. W promocji od 15 stycznia do 1 lutego 2026 roku telefon kupimy o 1000 złotych taniej. Czy warto? Przekonacie się w recenzji Honora Magic8 Pro. Jeśli jednak blisko 5000 złotych na smartfon wydaje się przesadą, Honor ma także tańszą propozycję.

Honor Magic8 Lite to powerbank w ciele smartfonu

Jednym z kluczowych aspektów promocji smartfonu Honor Magic8 Lite jest obietnica 3 dni pracy na jednym ładowaniu. Taki rezultat może być do osiągnięcia dzięki zastosowaniu akumulatora o pojemności 7500 mAh. Producent chwali się tym, że wystarczy to chociażby 15,7 godziny grania w PUBG czy 22,2 godziny oglądania wideo na Youtube. Dzięki algorytmowi Honora akumulator powinien starzeć się wolniej. Telefon obsługuje 66-watowe ładowanie i może pełnić funkcję powerbanka dzięki 7,5-watowemu ładowaniu zwrotnemu.

Honor Magic8 Lite - tył obudowy

Takie ogniwo nie sprawiło, że smartfon stał się ciężki. Konstrukcja waży 189 lub 193 gramy w zależności od wybrania wersji z tyłem z ekoskóry lub ze szkła. Boki otaczają ramki z tworzywa sztucznego. To nie przeszkodziło w osiągnięciu standardów pyło- i wodoodporności IP68 oraz IP69K. W testach producenta telefon poradził sobie z upadkami z wysokości do 2,5 metra.

Honor Magic8 Lite

Smartfon nie należy to małych, ale producent zadbał o zmniejszenie ramek okalających ekran. Ten ma przekątną 6,79 cala, a jego rozdzielczość to 2640x1200 pikseli. Panel wykonany w technologii OLED oferuje odświeżanie do 120 Hz i jasność maksymalną rzędu 6000 nitów w trybie HDR. Nieco mniej okazale na papierze prezentuje się wydajność urządzenia. Honor wykorzystał jednostkę Snapdragon 6 Gen 4 i połączył ją z 8 GB RAM-u. Do dyspozycji użytkownika będzie256 lub 512 GB przestrzeni na pliki.

Honor Magic8 Lite oferuje dwa aparaty z tyłu. Główny, o rozdzielczości 108 Mpix z przysłoną f/1.8, oferuje optyczną stabilizację i pozwala na 3-krotny bezestratny zoom poprzez wycięcie kadru z matrycy i zaprezentowanie go w rozdzielczości 12 Mpix. Drugi aparat to aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 5 Mpix z przysłoną f/2.2. Z przodu producent zaimplementował aparat 16 Mpix z przysłoną f/2.5.

Honor Magic8 Lite pojawi się w sklepach w dwóch wariantach. Wersja z 8/256 GB pamięci kosztuje 1699 złotych, a wersja 8/512 GB – 1899 złotych. Od 15 stycznia do 1 lutego te ceny można jednak obniżyć o 200 złotych.