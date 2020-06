Horizon Forbidden West błyskawicznie zyskało miano najciekawszej gry zapowiedzianej na PlayStation 5. Zgodnie z przypuszczeniami nie będzie to jednak tytuł startowy nowej konsoli Sony.

Horizon Forbidden West nie zadebiutuje w tym roku

Podczas prezentacji The Future of Gaming, na której poznaliśmy kilka gier na konsolę PlayStation 5 światło dzienne ujrzał pierwszy zwiastun Horizon Forbidden West. Okazał się całkiem obszerny i przede wszystkim niezwykle zachęcający do tego, aby wyczekiwać kolejnych, a w konsekwencji przede wszystkim premiery. Na tę jednak poczekamy.

W przypadku kilku innych gier padały zapewnienia o debiucie w okresie świątecznym tego roku, czyli na premierę PlayStation 5. Przy Horizon Forbidden West tego jednak za brakło co sugerowało, że premiera odbędzie się później. Mathijs de Jonge, dyrektor Horizon Forbidden West potwierdził, iż nowe przygody Aloy można będzie poznać w 2021 roku. I patrząc na skalę całego projektu nie jest wcale powiedziane, że będzie to początek 2021 roku.

Horizon Forbidden West to większa mapa i brak ekranów ładowania

Powyższy materiał wideo pokazuje znane już sceny, ale istotny jest tutaj komentarz, o jaki pokusił się Mathijs de Jonge. Poza w tym, iż wspomniał o dacie premiery poruszył też kilka innych kwestii. Kiedy swojego czasu pisaliśmy, iż Horizon: Zero Dawn 2 na PlayStation 5 to już prawie pewniak sugerowaliśmy, że należy nastawiać się na świat większy niż w pierwszej odsłonie serii. Teraz to już potwierdzone, Mathijs de Jonge podkreślił przy tym, iż będzie on również głębszy i to dosłownie, ponieważ gracze będą mogli odkrywać również to co znajduje się pod wodą.

Nie zabrakło wzmianki o możliwościach nowej konsoli Sony (głównie dysku SSD). Dzięki dużym mocom obliczeniowym sprzętu, Horizon Forbidden West ma nie tylko rewelacyjnie wyglądać, ale też oszczędzić graczom ekranów ładowania. Nie powinno być nudo, poza nurkowaniem można nastawiać się też na sporą różnorodność terenów na powierzchni ziemi - pustynie, zniszczone miasta czy doliny. Nawet gracze mający za sobą przygodę Horizon: Zero Dawn powinni otrzymać tu mnóstwo nowych smaczków.

Czekacie już na Horizon Forbidden West?

Źródło: PlayStation

