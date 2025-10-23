Nowy Xbox może kosztować majątek. Ruszyły spekulacje

Microsoft rozpoczął prace nad nową konsolą Xbox. Producent chwali się imponującymi możliwościami sprzętu, a w sieci pojawiły się przecieki dotyczące specyfikacji chipu AMD “Magnus”. Stopień jego zaawansowania sugeruje, że konsola nie będzie tania w produkcji.

Wiemy, że Microsoft pracuje nad nową generacją konsoli Xbox. W nowym wywiadzie dla Mashable redaktorzy zapytali Sarah Bond, prezydentkę marki Xbox w firmie Microsoft (odpowiedzialną m.in. za strategię sprzętową, usługi i partnerstwa związane z ekosystemem Xbox), czy mogłaby zdradzić coś więcej na temat nadchodzącego sprzętu nowej generacji. Dziennikarze poruszyli również temat plotek sugerujących, że Microsoft planuje, aby kolejna konsola Xbox była czymś pomiędzy tradycyjną konsolą a komputerem osobistym.

Szefowa Xboxa nie ujawniła zbyt wielu szczegółów, ale zdradziła, że możemy oczekiwać "bardzo wysokiej klasy, wyrafinowanego, starannie dobranego doświadczenia”. Nie ma tutaj zbyt wielu konkretów, ale to sugestie, że będzie to sprzęt z górnej półki.

Mocarny chip dla Xboxa

Kanał YouTube Moore’s Law Is Dead ujawnił, że nadchodząca konsola Xbox nowej generacji ma być napędzana przez AMD Magnus APU, największy i najbardziej zaawansowany procesor przeznaczony do konsol w historii.

Magnus to nowoczesny, dwuprocesorowy układ łączący matrycę CPU z matrycą GPU w jednym, skomplikowanym pakiecie, co ma zapewniać wysoką wydajność zarówno w grach, jak i w obsłudze zadań wymagających sztucznej inteligencji. Poniżej specyfikacja chipu dla sprzętowych nerdów:

Budowa chipu: dwuprocesorowa (chiplet), łączona za pomocą zaawansowanego opakowania mostkowego Matryca SoC: 144 mm², zawiera CPU, NPU, I/O Matryca GPU: 264 mm², zawiera GPU i kontroler pamięci Łączna powierzchnia: 408 mm² (TSMC N3

CPU: hybrydowa konfiguracja Zen 6: 3 wydajne rdzenie Zen 6 8 energooszczędnych rdzeni Zen 6C Wspólna pamięć podręczna L3: 12 MB

GPU (RDNA 5): 70 jednostek CU, 68 aktywnych w finalnej wersji 4 silniki shaderów (3 × 9 grup po 18 CU, 1 × 8 grup po 16 CU) 24 MB pamięci podręcznej L2 Brak Infinity Cache, korzysta z powiększonej L2 i GDDR7

Pamięć: do 48 GB zunifikowanej pamięci (16 GB dla grafiki i 32 GB systemowej) 192-bitowy interfejs pamięci GDDR7

NPU (AI): Wydajność: 110 TOPS przy 6 W

Pobór mocy: 250–350 W (zależnie od zegara)

Dzięki zastosowaniu modułowej budowy i nowoczesnych rdzeni CPU i GPU, APU pozwoli na znaczne zwiększenie mocy obliczeniowej w porównaniu do poprzednich generacji, a jednocześnie umożliwi efektywne wykorzystanie pamięci i akcelerację technologii takich jak ray-tracing.

Xbox może być bardzo drogi

Tak skomplikowana konstrukcja sprawia, że Magnus będzie nie tylko potężny, ale też kosztowny w produkcji, co może przełożyć się na wyższą cenę konsoli. Jak zasugerował użytkownik Kepler L2 na forum NeoGAF, znany insider AMD, cena konsoli może z łatwością przekroczyć 1000 dol., między innymi z powodu wysokiej jakości materiałów.

Oznaczałoby to, że nowy Xbox mógłby być ponad dwukrotnie droższy niż Xbox Series X (który debiutował w cenie 499 dol., choć ostatnio jego cena wzrosła do 650 dol.). Co więcej, jeśli Xbox Magnus rzeczywiście będzie obsługiwał platformę Steam i sklepy innych firm, jak głoszą plotki, Microsoft nie będzie mógł dotować sprzedaży konsoli niską ceną, jak ma to miejsce przy gwarantowanej 30 proc. zniżce na każdą grę sprzedawaną na standardową konsolę.

Jak będzie naprawdę? Pewnie przekonamy się dopiero w 2027 roku, gdy Xbox trafi do sprzedaży.

foto na wejście: Adobe Stock