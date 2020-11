Nie wiesz co to HMS, ale tworzysz aplikacje na telefony. A może jesteś użytkownikiem i chcesz poznać od kuchni tajniki ekosystemu, który obecnie jest rdzeniem takich produktów jak Huawei P40, P smart 2021 czy Mate 40 Pro. Po to jest konferencja HDC Polska 2020.

Rok 2019 okazał się przełomowym dla marki Huawei. Na wydarzenia tamtych dni, których echo rozbrzmiewa po dziś dzień, można patrzeć się z różnych perspektyw i coraz częściej patrzy się z tej bardzo pozytywnej. Huawei zdecydowanie przyśpieszył rozpowszechnienie swojej ekosystemu Huawei Mobile Services (HMS) czyli alternatywy dla Google Mobile Services (GMS), a sklep z aplikacjami AppGallery jest już pełnoprawnym repozytorium, w którym z każdym dniem przybywa istotnych aplikacji, w tym bankowych i do nawigacji.

Co roku odbywa się też konferencja poświęcona tworzeniu aplikacji dla HMS. Tym razem Huawei Developer Conference Polska 2020 będzie wydarzeniem on-line, które odbędzie sie już w ten czwartek, 26-go o godzinie 10. Wydarzenie online ma charakter otwarty i można zarejestrować się na stronie HDC Polska 2020. Przebieg wydarzenia będzie też relacjonowany na facebookowym profilu HDC Polska.

Szczegółowy plan czwartowego wydarzenia poniżej.

Dziś w Huawei wszystko kręci się wokół Huawei Mobile Services (HMS)

HMS jest obecnie podstawą funkcjonowania wszystkich nowych smartfonów i tabletów marki Huawei. Niezależnie od tego czy jest to przystępny cenowo P smart 2021, średniopółkowy z ceny P40 (obecnie) czy innowacyjny król fotografii mobilnej Mate 40 Pro, w każdym z tych telefonów znajdziemy zamiast Google Play takie aplikacje jak AppGallery (oficjalny sklep Huawei z aplikacjami) czy Petal Search (wyszukiwarka aplikacji). Jeśli posiadacie smartfon lub tablet tej marki, to pewnie znacie też mechanizm szybkich aplikacji czy też aplikacji PWA (Progressive Web App), który pozwala na dostęp poprzez interfejs WWW do narzędzi, które jeszcze nie mają swojego odpowiednika w AppGallery.

A dlaczego nie mają odpowiednika? Być może przyczyną jest opieszałość dewelopera, który nie widzi w ekosystemie Huawei szerokiego rynku zbytu (to błąd), a może niedostateczna wiedza jak włączyć swoje rozwiązania w ekosystem HMS.

Po co organizowane jest Huawei Developer Conference Polska?

Właśnie do takich deweloperów, którzy mają tysiące pytań nie tylko o to czym jest HMS, ale też jakie korzyści przyniesie integracja ich aplikacji z AppGallery, a także jak to zrobić w oparciu o aplikację HMS Core 5.0, skierowana jest tegoroczna konferencja Huawei Developer Conference Polska.

Wśród prelegentów pojawią się przedstawiciele firm, które już zyskały na współpracy z AppGallery. To między innymi Empik, którego aplikacja Empik.com po wprowadzeniu do AppGallery została pobrana 100 tysięcy razy w ciągu 2 miesięcy. To także Grupa Blix, która rozwija takie aplikacje jak Blix, Qpony i Zdrowe Zakupy. To tylko kilka przykładów, które przytacza sam Huawei.



Jefferson Zhang, dyrektor zarządzający Huawei CBG Polska (Huawei Developer Day Poland 2019)

Z perspektywy konsumenta, obecny status HMS jest dużo lepszy niż kilka miesięcy temu. Widać ciągły rozwój i zwiększanie liczby aplikacji, które można uruchomić na obecnie sprzedawanych smartfonach i tabletach marki Huawei. Nie jest prosto, bo Huawei stara się na przestrzeni roku, dwóch lat osiągnąć to na co Google pracował znacznie dłużej. Wciąż użytkowników można podzielić na takich, którzy już nie widzą ograniczeń w dostępności aplikacji, jak i takich, którzy mają odmienną opinię. Dlatego dalsza dynamizacja rozwoju ekosystemu HMS jest jak najbardziej potrzebna. Huawei chce doprowadzić do tego zachęcając kolejnych deweloperów podczas konferencji HDC Polska.

Huawei Developer Conference Polska to wydarzenie nie tylko dla deweloperów

Jeśli nie jesteście deweloperami aplikacji, to HDC Polska także może być dla was wartościowym wydarzeniem. Nawet jeśli nie zachęcającym do podążenia ścieżką twórcy oprogramowania, to pokazującym jak wygląda od kuchni proces tworzenia aplikacji, łączenia ich z AppGallery. A być może, na co Huawei pewnie liczy, zauważycie, że ekosystem HMS jest już kompletniejszy niż wam się to wydaje.

Szczegóły wydarzenia

Konferencja odbędzie się 26 listopada. Początek o godzinie 10, a potem sytuacja rozwinie się według poniższego planu zajęć.

10:00 – 10:05 Powitanie

10:05 – 10:20 Dlaczego warto połączyć swój biznes z ekosystemem Huawei

10:20 – 10:30 Jak zbudowaliśmy silną markę Huawei AppGallery

10:30 – 10:40 Współpraca z partnerami. Maksymalizacja korzyści

10:40 – 10:50 Wyróżnij swoją aplikację i zarabiaj dzięki AppGallery

10:50 – 11:00 HMS Core 5.0; Poznaj moc innowacji

11:00 – 11:10 Huawei Ads. Nowe możliwości monetyzacji aplikacji mobilnych

11:10 – 11:20 Poszukuj rozwiązań na nowo z Petal

11:25 – 11:35 Grupa Empik. Siła partnerstwa z Huawei

11:35 – 11:45 Grupa Blix. Miej odwagę sięgać po więcej

