Smartfony Huawei Mate od początku swojego istnienia były demonstracją potencjału marki. Zmienne koleje losu, niekoniecznie sprzyjające rozwojowi marki, nie przeszkadzają jednak Huawei czynić z nowych modeli najlepszych telefonów na rynku.

Huawei nie ma lekko. Model Mate 30 Pro z 2019 roku trafił do Polski z dużym opóźnieniem. Najpierw na gwiazdkę, a potem regularnie już w 2020 roku. Spora początkowo cena została mocno potem obniżona, by przekonać użytkowników do telefonu, ktory pod każdym względem był flagowy, ale nie miał usług Google. Dziś coraz pobłażliwiej spoglądamy się na tę kwestię, a to między innymi za sprawą rozwoju AppGallery i coraz lepszej współpracy Huawei z dostawcami oprogramowania.

Dlatego, debiutujące Huawei Mate 40 Pro i Huawei Mate 40 Pro+, a także Mate 40, mimo iż z ekosystemem HMS (na razie to Android 10 oraz EMUI 11), można dziś traktować jako dużo kompletniejsze produkty. Oprócz znanego już narzędzia Petal Search, które wspomaga wyszukiwanie nie tylko treści, ale przede wszystkim aplikacji poza Google Play i AppGallery, dostajemy Petal Maps (jak wskazuje nazwa, będą to mapy z nawigacją) oraz Huawei Docs czyli autorski zestaw narzędzi do tworzenia i edycji dokumentów (aspirujący do miana odpowiednika Google Docs czy Office).

Dobrą wiadomością jest też uwzględnienie przez Huawei Polski na mapie dostępności asystenta głosowego Celia oraz aplikacji do rozmów MeeTime.



Po lewej Mate 40 Pro+ z wyróżniającym układem 5 obiektywów, a po prawej Mate 40 Pro z czterema obiektywami

Huawei Mate 40 Pro+ i Huawei Mate 40 Pro - co nowego, a co takie samo

Sylwetka smartfonów z serii Mate 40 Pro w porównaniu z ubiegłorocznym modelem nie uległa znaczącej zmianie. Inaczej wygląda teraz moduł z obiektywami na tylnej ściance (obiektywy są w pierścieniu, a nie wewnątrz), trochę inaczej jest wyprofilowany ekran , ale to wszystko. Więcej zmian kryje się w środku. Dotyczą one:

nowego zestawu aparatów cyfrowych, który ma odpowiadać temu co zaoferował P40 Pro oraz P40 Pro+ wiosną tego roku,

nowych funkcji foto-wideo, w tym filmowania w słabym oświetleniu, usprawnionej stabilizacji cyfrowej (Super Steady Shot), technologii HDR w wideo (XD Fusion HDR Engine)

znacznie zwiększonej prędkości ładowania przewodowego i bezprzewodowego,

nowego chipsetu Kirin 9000 5G, który jest znacznie wydajniejszy niż poprzednik, szczególnie pod względem grafiki, wykonany w technologii 5nm, według danych Huawei 10% szybszy niż Snapdragon 865+ (w grafice o 52%)

usprawnień algorytmów sterowania telefonem za pomocą gestów wykonywanych ręką w powietrzu, funkcji wykrywania twarzy (np. dla funkcji anonimizacji ekranu).

Oprócz tego warto wspomnieć o M-Pen 2, czyli nowym piórku dla urzadzeń z serii Mate, a także ładowarkach, które wspierają ładowanie 66W przewodowo i 50W bezprzewodowo przeznaczonych dla samochodów. Do tego pojawi się przewodowy powerbank Huawei 12000 SuperCharge, który wspiera ładowanie 66W. A także ciekawa osłonka na aparat ze zintegrowaną lampą pierścieniową dla fotografii przednim aparatem (Ring Light Case).

Zwiększyły się też gabaryty telefonów. Są one minimalnie cięższe, większe i grubsze niż poprzednicy. Zresztą najlepiej będzie jak przyjrzycie się poniższej tabelce, która pokazuje jak zmieniał się Huawei Mate od roku 2017.



Kolory telefonów, po lewej ceramiczne Mate 40 Pro+, po prawej szklane Mate 40 Pro i dwie wersje skórzane

Jak zmieniał się model Huawei Mate Pro na przestrzeni lat

Dotychczas mielismy tylko jeden model z dopiskiem Pro co roku. Teraz podobnie jak w serii P40, Huawei rozszerza wersję Pro na dwa warianty. Ten drugi otrzymuje optykę podobna do P40 Pro+, a także ceramiczną ściankę tylną w kolorze czarnym lub białym. Dodatkowo specyfikacja Mate 40, czyli najprostszego z zaprezentowanych telefonów.

Model Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Huawei Mate 30 Pro Huawei Mate 20 Pro Huawei Mate 10 Pro System

operacyjny Android 10

z EMUI 11 (HMS) Android 10

z EMUI 11 (HMS) Android 10

z EMUI 11 (HMS) Android 10

z EMUI 10 (HMS) Android 9

z EMUI 9.1 (GMS) Android 8 (9)

z EMUI 9.1 (GMS) Wyświetlacz » 6,76", OLED

» 2772 x 1344 pikseli

» 90 Hz

» HDR10+ » 6,76", OLED

» 2772 x 1344 pikseli

» 90 Hz

» HDR10+ » 6,5", OLED

» 2376 x 1080 pikseli

» 90 Hz

» HDR10+ » 6,53", OLED

» 2400 x 1176 pikseli

» 60 Hz

» HDR10 » 6,39", OLED

» 3120 x 1440 pikseli

» 60 Hz

» HDR10 » 6", OLED

» 2160x 1080 pikseli

» 60 Hz

» HDR10 Procesor

GPU Kirin 9000 5G (5 nm)

Mali-G78 MP24 Kirin 9000 5G

Mali-G78 MP24 Kirin 9000E 5G

Mali-G78 MP24 Kirin 990 5G

Mali-G76 MP16 Kirin 980

Mali-G76 MP10 Kirin 970

Mali-G72 MP12 Pamięć » 8 lub 12 GB

» 256 lub 512 GB (UFS 3.1)

» karty NM do 256 GB » 8 lub 12 GB

» 256 lub 512 GB (UFS 3.1)

» karty NM do 256 GB » 8 GB

» 128 lub 256 GB (UFS 3.1)

» karty NM do 256 GB » 8 lub 12 GB

» 128, 256 lub 512 GB (UFS 3.0)

» karty NM do 256 GB » 6 lub 8 GB

» 128 lub 256 (UFS 2.1)

» karty NM do 256 GB » 4 lub 6 GB

» 64 lub 128 (UFS 2.1) Aparaty

fotograficzne z tyłu » 50 Mpix f/1.9, 23mm, sensor 1/1.28" (szerokokątny), OMNI PDAF OIS

» 20 Mpix f/1.8, 18mm, (ultraszerokokątny), PDAF

» 12 Mpix f/2,4, 80mm (zoom x3), PDAF, OIS

» 8 Mpix f/4,4, 240mm (zoom x10), PDAF, OIS

» TOF 3D (głębia)

» wideo 4K/60p, slow-motion 720p 7680 kl/s » 50 Mpix f/1.9, 23mm, sensor 1/1.28" (szerokokątny), OMNI PDAF OIS

» 20 Mpix f/1.8, 18mm, (ultraszerokokątny), PDAF

» 12 Mpix f/3,4, 125mm (zoom x5), PDAF, OIS

» TOF 3D (głębia)

» wideo 4K/60p, slow-motion 720p 7680 kl/s » 50 Mpix f/1.9, 23mm, sensor 1/1.28" (szerokokątny), OMNI PDAF OIS

» 16 Mpix f/2.2 (ultraszerokokątny)

» 8 Mpix f/2,4, 80mm (zoom x3), PDAF, OIS

» wideo 4K/60p » 40 Mpix f/1.6, 27mm, sensor 1/1.7" (szerokokątny), PDAF OIS

» 40 Mpix f/1.8, 18mm, (ultraszerokokątny), PDAF

» 8 Mpix f/2,4, 80mm (zoom x3), PDAF, OIS

» TOF 3D (głębia)

» wideo 4K/60p, slow-motion 720p 7680 kl/s » 40 Mpix f/1.8, 27mm, sensor 1/1.7" (szerokokątny), PDAF LASER AF

» 20 Mpix f/1.2, 16mm, (ultraszerokokątny), PDAF

» 8 Mpix f/2,4, 80mm (zoom x3), PDAF, OIS

» TOF 3D (głębia)

» wideo 4K/30p, slow-motion 720p 960 kl/s » 12 Mpix f/1.6, 27mm, sensor 1/2,9" (szerokokątny), PDAF LASER AF OIS

» 20 Mpix (monochromatyczny)

» wideo 4K/30p Aparaty

fotograficzne z przodu » 13 Mpix f/2,4

» TOF 3D (głębia, biometria) » 13 Mpix f/2,4

» TOF 3D (głębia, biometria) » 13 Mpix f/2,4 » 32 Mpix f/2,0

» TOF 3D (głębia, biometria) » 24 Mpix f/2,0 » 8 Mpix f/2,0, AF Bateria » 4400 mAh

» ładowanie przewodowe 66 W

» ładowanie bezprzewodowe 50 W

» ładowanie przewodowe zwrotne » 4400 mAh

» ładowanie przewodowe 66 W

» ładowanie bezprzewodowe 50 W

» ładowanie przewodowe zwrotne » 4200 mAh

» ładowanie przewodowe 40 W » 4500 mAh

» ładowanie przewodowe 40 W

» ładowanie bezprzewodowe 27 W

» ładowanie przewodowe zwrotne » 4200 mAh

» ładowanie przewodowe 40 W

» ładowanie bezprzewodowe 15 W

» ładowanie przewodowe zwrotne » 4000 mAh

» ładowanie przewodowe 22,5 W Biometria czytnik linii papilarnych pod ekranem,

rozpoznawanie twarzy 3D czytnik linii papilarnych pod ekranem,

rozpoznawanie twarzy 3D czytnik linii papilarnych pod ekranem czytnik linii papilarnych pod ekranem,

rozpoznawanie twarzy 3D czytnik linii papilarnych pod ekranem,

rozpoznawanie twarzy 3D czytnik linii papilarnych na tylnej ściance Łączność

bezprzewodowa Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.1 a/b/g/n/ac/ax,

GPS, NFC, LTE, 5G, IR

hybrydowy SIM Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.1 a/b/g/n/ac/ax,

GPS, NFC, LTE, 5G, IR

hybrydowy SIM Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.1 a/b/g/n/ac/ax,

GPS, NFC, LTE, 5G, IR

hybrydowy SIM Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.1 a/b/g/n/ac,

GPS, NFC, LTE, 5G, IR

hybrydowy SIM Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.1 a/b/g/n/ac,

GPS, NFC, LTE, IR

hybrydowy SIM Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.1 a/b/g/n/ac,

GPS, NFC, LTE, IR,

SIM Dźwięk / złącza głośnik stereo / USB 3.1 typu C głośnik stereo / USB 3.1 typu C głośnik / USB 3.1 typu C głośnik / USB 3.1 typu C głośnik / USB 3.1 typu C głośnik stereo / USB 3.1 typu C Wymiary 162.9 x 75.5 x 8.8 mm 162.9 x 75.5 x 9.1 mm 158.6 x 72.5 x 8.8 mm 158.1 x 73.1 x 8.8 mm 157.8 x 72.3 x 8.6 mm 154.2 x 74.5 x 7.9 mm Waga 230 g 212 g 188g 198g 189g 178g Materiał obudowy ramka aluminiowa, szkło przód, ceramika tył

obudowa zgodna z IP68 ramka aluminiowa, szkło przód i tył

obudowa zgodna z IP68 ramka aluminiowa, szkło przód i tył

obudowa zgodna z IP68 ramka aluminiowa, szkło przód i tył

obudowa zgodna z IP68 ramka aluminiowa, szkło przód i tył

obudowa zgodna z IP68 ramka aluminiowa, szkło przód i tył

obudowa zgodna z IP67

Wszystko dobrze, ale kiedy Huawei Mate 40 Pro i Mate 40 Pro+ trafi do sprzedaży, gdzie i za ile?

Dobra wiadomość, to taka, że smartfony trafią do sprzedaży w Polsce. Gorsza, że jeszcze nie znamy cen. Wiemy tylko, że pojawią się wszystkie warianty ze ściankami szklanymi. O dostepności wariantów skórzanych (Vegan Leather) jeszcze nic nie wiemy.

Podobnie jak o dacie wprowadzenia do sprzedaży i dostępności modelu Huawei Mate 40 Pro+ oraz prostszego Mate 40. Jak wiecie Huawei P40 Pro+ trafił do sprzedaży znacznie później niż P40 Pro, więc tym razem może być podobnie.

Dla chcącego nic trudnego, więc pewnie i ze zdobyciem przygotowanej przez studio projektowe Porsche wersji Huawei Mate 40 RS nie powinno być problemu. Zmieniono w nim w porównaniu z P40 Pro+ profil tylnej ścianki oraz kształt ramki wokół modułu z aparatami cyfrowymi, pojawił się też sensor termiczny, który jest w stanie mierzyć temperaturę w zakresie od -20 do 100 stopni C.

Na razie na osłodę ceny, które znamy:

Huawei Mate 40 8/128 GB wyceniono na 899 euro

8/128 GB wyceniono na 899 euro Huawei Mate 40 Pro 8/256 GB wyceniono na 1199 euro

8/256 GB wyceniono na 1199 euro Huawei Mate 40 Pro+ 12/256 GB wyceniono na 1399 euro

Źródło: Huawei

Więcej na temat produktów Huawei: