Huawei jest świadom, że AppGallery to wciąż rozwijający się sklep z aplikacjami, dlatego zdecydował się na zaoferowanie oficjalnego alternatywnego rozwiązania o nazwie Petal.

Pamiętacie pewnie aplikację MoreApps, która jakiś czas temu pojawiła się w AppGallery. To przydatne narzędzie, choć nie wspierane oficjalnie przez Huawei. Co jest zrozumiałe, ale w końcu nawet producent serii telefonów P40 i super taniej serii Y z ekosystemem HMS, zrozumiał, że AppGallery to wciąż rozwijający się sklep z aplikacjami, a nie ukończone dzieło. Wciąż konieczne są alternatywne źródła programów.

Dlatego pojawiła się aplikacja Petal, która oficjalnie już (z namaszczeniem samego Huawei) otwiera nam wrota do świata większości aplikacji dla platformy Android.

Napisałem większości aplikacji, bo pewne wymogi dotyczące uruchamiania programów spełnić mogą tylko smartfony z usługami Google. Jest jednak wiele aplikacji, które bezproblemowo zadziałają na telefonach marki Huawei z HMS, ale nie znajdziemy ich jeszcze w AppGallery. Z czasem to się zmieni, a póki co Petal wydaje się niezbędnym dodatkiem, nawet w tak kosztownym smartfonie jak testowany przez nas P40 Pro+.

Jak zainstalować Petal Search?

Petal zainstalujemy z AppGallery. Instalator doda do systemu widget (ikonę) aplikacji, który możemy umieścić na głównym ekranie. Będzie on podpisany słowem Wyszukiwarka i nie bez powodu. Petal to coś więcej niż narzędzie do odnajdywania instalatorów aplikacji na Androida. Jego zaletą jest ciekawy dobór wyników wyszukiwania.

Petal integruje wyszukiwanie w ustawieniach i zawartości smartfona oraz internecie w jednym narzędziu. Narzędzie powstało we współpracy między innymi z twórcami wyszukiwarek Qwant i Yandex. Przypomina pasek wyszukiwania w systemie Windows i to skojarzenie jest częściowo uzasadnione, bo dostawcą wiadomości sieciowych dla Petal jest właśnie Microsoft.

Jak znaleźć instalator aplikacji w Petal?

Najważniejszym z naszej perspektywy jest wyszukiwania aplikacji. Wystarczy w pole Wyszukaj wpisać nazwę poszukiwanego programu i najlepiej dodać do niego słowo app. Wtedy wyszukiwarka skupi się w pierwszej kolejności na poszukiwaniu takiej aplikacji. Pojawią się oczywiście inne propozycje wyszukiwania, ale my wybierzmy to ze słowem app.

Jak zainstalować lub uruchomić wyszukany w Petal program?

W wynikach wyszukiwania zobaczymy najcelniejsze dopasowania. Jeśli aplikacja jest dostępna w wersji do instalacji, wystarczy kliknąć na Zainstaluj i potwierdzić procedurę. Zwykle bez przechodzenia na stronę innego repozytorium aplikacji (zbioru instalatorów), czasem jednak konieczne będzie odszukanie linku do pobierania.

Jeśli aplikacja nie może być zainstalowana, co na przykład ma miejsce w przypadku YouTube, ale ma interfejs webowy, zobaczymy przycisk Przejdź. Klikamy na niego, by uruchomić narzędzie. Dodatkowy przycisk Dodaj umieści na ekranie głównym smartfona ikonę skrótu. Jej dotknięcie otworzy przeglądarkę i od razu przekieruje nas do danej usługi.

Petal to trzecie po Phone Clone i AppGallery oficjalne źródło aplikacji na nowym telefonie

Pomimo niewątpliwych zalet Petal, Huawei rekomenduje, by użytkownik telefonu Huawei z HMS, konfigurując nowy smartfon postępował w następujący sposób.

najpierw przeniósł zainstalowane na starym urządzeniu aplikacje za pomocą Phone Clone,

potem szukał w AppGallery instalatorów jeszcze niezainstalowanych programów,

a dopiero w ostateczności sięgał po wsparcie Petal.

Huawei zapewnia, że Petal i oferowane przezeń wyniki spełniają najwyższe standardy prywatności i bezpieczeństwa. Zawsze jednak na pierwszym miejscu jest AppGallery.

