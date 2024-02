Myślisz nad słuchawkami bezprzewodowymi, ale nie lubisz "dokanałówek"? Huawei ma coś dla Ciebie. Model FreeBuds 4E na 2024 rok dostaje wartościowe ulepszenie względem poprzednika.

Jesteśmy już przyzwyczajeni do dość częstych premier nowych sprzętów. Kolejne generacje smartfonów, słuchawek lub zegarków smart pokazują się na rynku niemal w każdym roku. Huawei pokazał odświeżony model FreeBuds 4E po dwóch latach. Co Chińczycy postanowili zmienić w tegorocznym modelu?

Premiera Huawei FreeBuds 4E 2024

Nowe słuchawki Huawei FreeBuds 4E 2024 przeszły mały lifting. Już pierwszy rzut oka na materiały prasowe producenta pokazuje, co się zmieniło. Zniknęła czerwona wersja kolorystyczna. Szkoda, miała o wiele więcej charakteru od białej, czy grafitowej.

Konstrukcja słuchawek nie zmienia się. Huawei FreeBuds 4E 2024 to słuchawki douszne, co spodoba się wielu użytkownikom. Nie każdy lubi w końcu wsuwane głęboko do kanału słuchowego słuchawki dokanałowe. Huawei Freebuds 4E to jedne z niewielu konstrukcji tego typu wśród słuchawk TWS. O dobry dźwięk dbają duże przetworniki. W każdej słuchawce mamy głośnik o średnicy 14,3 mm. Oferuje spore pasmo przenoszenia, aż do 4 kHz.

Słuchawki mają ANC 2.0 z autorską technologią Huawei ENC wycinającą niepożądane hałasy otoczenia. Użytkownik może dostosować działanie ANC w aplikacji mobilnej. Połączenie ze źródłem dźwięku, a nawet dwoma jednocześnie, odbywa się przez Bluetooth 5.2.

Większa bateria w Huawei FreeBuds 4E 2024

Odświeżony model otrzymał większy akumulator. Czas pracy słuchawek wynosi teraz do 26 godzin bez ANC i do 17 godzin z aktywnym ANC. Dotyczy to oczywiście czasu działania słuchawek przy doładowywaniu z etui. W poprzedniej wersji mogliśmy natomiast osiągnąć do 22 godzin lub do 14 godzin. Różnica w teorii nie jest więc duża. Kto nie miał jednak sytuacji, kiedy w podróży skończyła mu się bateria w słuchawkach? Wtedy dodatkowe kilka godzin słuchania muzyki mogą być bardzo cenne.

Huawei zwiększył akumulator w etui ładującym. Bateria w samych słuchawkach wciąż jest taka sama. Pozwala słuchać muzyki do 4 godzin bez wkładania do pokrowca. Jeśli włączymy aktywną redukcję hałasu, czas pracy spada do 2,5 godzin. Nie są to zbyt dobre wyniki. Wiele konkurencyjnych modeli oferuje nawet dwukrotnie dłuższy czas pracy.

Ładowanie baterii w słuchawkach (po włożeniu ich do pokrowca ładującego) to 40 minut. Samo etui naładujemy natomiast od 0 do 100% w godzinę.

Cena Huawei FreeBuds 4E 2024

Jak widać, Huawei zdecydował się tylko na niewielki lifting swoich słuchawek. Cena tego modelu nie zmieniła się, wciąż w Chinach wynosi 699 juanów. To ciekawy wybór dla osób szukających dousznych, prawdziwie bezprzewodowych słuchawek z etui ładującym.

Słuchawki wciąż są uszczelnione (certyfikat IP65), posiadają też panele dotykowe do sterowania gestami.