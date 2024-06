Huawei nie daje nam zapomnieć o sobie. Nie tylko laptopy i tablety, ale też nowe słuchawki trafiają do sprzedaży. Huawei FreeBuds 6i to już szósta generacja słuchawek dokanałowych. Tym razem pod każdym względem - brzmienie, redukcja szumów, wygląd - lepsze niż poprzedniczki.

Nie byłoby ekosystemu Huawei bez bezprzewodowych słuchawek dokanałowych, które pełnią rolę tego najważniejszego oprócz zegarków akcesorium do telefonu. Jak można uczynić je bezwzględnie lepszymi niż wcześniejszy już dobrze oceniany model. Huawei FreeBuds 6i po prostu kosztują tyle samo co poprzedniczki Huawei FreeBuds 5i, a są według producenta lepsze pod każdym względem.

Co lepszego w Huawei FreeBuds 6i niż w poprzedniczkach?

Huawei skupiło się na usprawnieniu tych funkcji, które czynią słuchawki atrakcyjnymi w obliczu konkurencji. W przypadku Huawei FreeBuds 6i mamy nową technologię redukcji szumów Intelligent Dynamic ANC 3.0, którą zapożyczono z serii FreeBuds Pro. Poza tym same słuchawki oferują dobrą pasywną izolację od otoczenia. W przypadku redukcji aktywnej możemy liczyć na 100 procentową poprawę skuteczności, za co odpowiadają 3 mikrofony, a także wydajniejszy 2,4-krotnie układ obliczeniowy. Podczas rozmów za filtrowanie szumów otoczenia odpowiada algorytm głębokiej sieci neuronowej (DNN).

Druga z cech, które w Huawei FreeBuds 6i są istotne, to brzmienie, a szczególnie niskie tony. Słuchawki wyposażono w 11 mm przetworniki z poczwórnym magnesem, który jest o połowę mocniejszy niż w poprzedniczkach, co ma przełożyć się na skuteczną reprodukcję dźwięków o częstotliwościach od 14 Hz. Dobre niskie tony mają być uzupełnieniem obsługi dźwięku Hi-Res Audio Wireless, czyli technologii, która była już w Huawei FreeBuds 5i.

Wydajniejsze są też akumulatory, które pozwalają przy włączonej redukcji szumów korzystać ze słuchawek przez 5 godzin, a przez 8 godzin, gdy wyłączymy ANC. Dziesięciominutowe doładowanie zapewni energię na kolejne 4 godziny. Wraz z etui ładującym mamy zapas energii na 20 godzin z aktywnym ANC lub 35 godzin bez ANC.

Zmienił się także kształt słuchawek. Są one teraz bardziej jak FreeBuds Pro, z krótszą częścią z akumulatorem, a także nieco mniejszym rozmiarem elementów dousznych (zmiana o 6 procent). Konstrukcja słuchawek zgodna jest z IP54.

Ile zapłacimy za Huawei FreeBuds6i? Co jeśli zgubimy jedną ze słuchawek?

Cena detaliczna Huawei FreeBuds 6i to 399 złotych, czyli tyle ile kosztowały rok temu Huawei FreeBuds 5i na początek. Słuchawki dostępne są w sieciach handlowych z elektroniką, a także u operatorów Plus i T-Mobile. Dostępne kolory to - czarny, biały i fioletowy.

A jeśli zdecydujecie się zakupić słuchawki w sklepie huawei.pl to czeka was prezent w postaci usługi Huawei Loss Care na rok od momentu zakupu urządzenia. Działa ona tak, że jeśli zgubimy jedną ze słuchawek to możemy za połowę ceny zestawu dokupić sobie brakującą słuchawkę (lewą lub prawą).

Źródło: Huawei, inf. własna