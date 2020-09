Lista tabletów Huawei z ekranem 10 cali w cenie poniżej 1000 złotych, z obsługą Wi-Fi i LTE rozszerzyła się o dwa nowe modele.

Huawei w ostatnich miesiącach wprowadził do swojej oferty bardzo fajne tablety z wyższej i średniej półki cenowej. Jeden z nich bardzo mnie urzekł, mam na myśli Huawei MatePad, ale w ofercie producenta pojawiają się też bardzo tanie modele. I to nie tylko z Wi-Fi, ale również z obsługą LTE. Listę tabletów, licząc od najtańszych otwiera Huawei MatePad T8, który pojawił się już w maju. Teraz dołączają do niego dwa modele Huawei MatePad T10s i Huawei MatePad T10.

Niespełna pół kilograma dobrego tabletu Huawei

To urządzenia o podstawowej funkcjonalności, wyposażone skromnie bo tylko w 2 GB RAM i 32 GB pamięci masowej, za to z możliwością rozszerzenia. Moc obliczeniową zapewnia chipset Snapdragon 710A. Nie jest to tytan wydajności, ale dzięki takim tabletom, więcej ludzi może cieszyć się mobilnością i dostępem do treści multimedialnych i wiadomości w internecie na większym niż smartfonowy ekranie.

Podstawową różnicą pomiędzy modelami MatePad T10s i T10 jest rozdzielczość ekranu głównego. Droższy ma ekran 1920 x 1200 pikseli, a tańszy 1280 x 800 pikseli. Różne są też nieznacznie przekątne ekranu, ale w każdym przypadku mamy sprzęt klasy 10 cali. Różnice w efektywnej przekątnej odbijają się na rozmiarze ramki wokół wyświetlacza, bo gabaryty obu urządzeń są identyczne.

Tablety wyposażono w głośniki stereo (model T10s Harman/Kardon), dwie kamery (przód 2 Mpix i tył 5 Mpix) oraz akumulator o pojemności 5100 mAh.

Mimo niskiej ceny, element, który decyduje o przyjemności korzystania z tabletów, pozostał. Mam na myśli aluminiową obudowę, taką samą jak w MatePad. Jedynie miejsce, w którym znajdują się anteny jest plastikową ramką.

Ochrona wzroku na wielu poziomach

Funkcje ochrony wzroku, to cecha, do której Huawei przykłada dużą uwagę. W tabletach mamy tryb zmniejszonej emisji światła niebieskiego, tryb e-book i inne funkcje.

Docenią to szczególnie rodzice, którzy tablety dają do ręki najmłodszym. W kąciku dziecięcym jest sześć opcji ochrony wzroku dla T10s i cztery poziomy dla T10, w tym tryb zbliżeniowy, który wykrywa, że dziecko trzyma tablet zbyt blisko oczu i zmusza je do odsunięcia się od ekranu.

Podsumowanie specyfikacji Huawei MatePad T10s i T10

Oba nowe urządzenia pracują pod kontrolą systemu Android 10 i EMUI 10.1. Jak się zapewne spodziewacie to platforma HMS, dlatego programów należy szukać w AppGallery lub poprzez wyszukiwarkę PetalSearch.

Ceny i dostępność

Oba tablety trafią do regularnej sprzedaży w październiku. A do końca października w rekomendowanej cenie otrzymamy jeszcze dodatkowy bonus. W obu przypadkach jest to inteligentna waga AH100 i 30 dniowy dostęp do aplikacji Diet&Training byAnn.

Ceny są następujące:

Huawei MatePad T10 z Wi-Fi 2/32 GB kosztuje 599 zł

Huawei MatePad T10 z Wi-Fi i LTE 2/32 GB kosztuje 699 zł

Huawei MatePad T10s z Wi-Fi 2/32 GB kosztuje 699 zł

Huawei MatePad T10s z Wi-Fi i LTE 2/32 GB kosztuje 849 zł

Źródło: Huawei, inf. własna

