Huawei CBG Polska wprowadza na rynek Huawei MatePad z dużym ekranem 11.5". Do zestawu dołączono klawiaturę, która pracuje w dwóch konfiguracjach.

Dotykowy wyświetlacz FullView o proporcjach 3:2 pokrywa 86 proc. powierzchni obudowy MatePad. Ma to dać większy obszar wyświetlania niż przy typowym ekranie o proporcjach 16:9. Częstotliwość odświeżania wynosi do 120 Hz, natomiast rozdzielczość to w tym przypadku 2200 x 1440.

Producent zapewnia, że ekran tabletu chroni wzrok, ograniczając emisję szkodliwego niebieskiego światła oraz eliminując migotanie. Skuteczność ochrony potwierdzają certyfikaty Low Blue Light i Flicker Free od TUV Rheinland.

Huawei MatePad – funkcjonalny jak laptop?

Duży ekran nie jest jedyną cechą MatePad, która przybliża go do laptopa. W zestawie znalazła się klawiatura Smart Keyboard. Tę można użytkować na dwa sposoby: złączoną z etui – wówczas tablet zamieni się w lekkiego notebooka – lub odłączoną od etui, z dala od ekranu.

Na sprzęcie skorzystamy z aplikacji biurowych WPS Office w wersji na PC.

Rozmiar, procesor i bateria

Grubość urządzenia wynosi 6,85 mm, a jego waga to 499 g. Płynną pracę zapewnia układ Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 z 6 GB lub 8 GB pamięci operacyjnej. Do dyspozycji użytkownika oddano 128 GB pamięci wewnętrznej.

Tablet wyposażono w baterię o pojemności 7700 mAh, która może wytrzymać ponad 37 dni w trybie czuwania. MatePad wspiera szybkie ładowanie z mocą 20 W, dzięki któremu zasilenie od 0 do pełna zajmuje dwie godziny i 20 minut.

Dostępność i ceny

Sugerowana cena detaliczna Huawei MatePad 11. 5" w wersji z 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej z klawiaturą bezprzewodową Smart Keyboard to 1699 zł. A wydanie z 6 GB / 128 GB (bez klawiatury w zestawie) wyceniono na 1399 zł.

Od 17 do 29 sierpnia 2023 r. tablet będzie dostępny w przedsprzedaży, w ramach której każdą z wspomnianych wersji można zgarnąć taniej o 200 zł.

źródło: materiały prasowe

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.