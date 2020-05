Huawei cały czas szuka rozwiązań na to, jak zrekompensować użytkownikom nowych smartfonów brak dostępu do usług Google. Tym razem mowa o chyba najcięższym zadaniu, czyli alternatywie dla YouTube.

Dailymotion zamiast YouTube. Tego chce Huawei

Odpowiedź na pytanie, jaki telefon Huawei kupić jest obecnie trudniejsza niż kiedykolwiek. Brak łatwego dostępu do usług Google w nowych modelach tego producenta jest dla wielu osób mocno zniechęcający. Wprawdzie rozwój ekosystemu Huawei jest widoczny, ale przywiązanie użytkowników do aplikacji Gmail, Google Maps czy YouTube jeszcze większe. I wydaje się, że to właśnie zastąpienie tej ostatniej pozycji może być najtrudniejsze. Podjęto jednak próbę.

Huawei nawiązał współpracę z Dailymotion. Nie będzie jednak skłaniał do korzystania z dodatkowej aplikacji. Zdecydowano, iż zasoby Dailymotion zostaną zintegrowane z aplikacją Huawei Video i to z jej poziomu można będzie oglądać wszystkie dostępne treści.

„Z przyjemnością oferujemy naszą usługę Huawei Video, dzięki której ludzie na całym świecie mogą w dowolnym miejscu i w dowolnym momencie przeglądać tysiące filmów, w tym materiałów naszych partnerów, od teraz również Dailymotion. Staramy się zapewnić konsumentom większy wybór. Mamy nadzieję, że przyniesie im to więcej radości w życiu, także w obecnym czasie.” - Jervis Su, wiceprezes ds. Usług mobilnych Huawei

Dailymotion ma sporą bazę użytkowników i materiałów. Trudno jednak zastąpić to, co oferuje YouTube

Dailymotion powstał w tym samym roku (2005), co YouTube. Tyle, że we Francji. Nie jest to anonimowy serwis, Huawei przypomina zresztą, iż dociera do 250 milionów osób. Może pochwalić się takimi dostawcami treści jak L'Equipe, BeIN SPORTS, Marie Claire czy NBA G League.

Z drugiej strony, trudno przyrównywać jakiekolwiek liczby związane z Dailymotion do tych, jakie generuje YouTube. Tu baza użytkowników idzie bowiem w miliardy. Nie samo przyzwyczajenie do aplikacji YouTube, ale oferowane tam treści i ulubieni twórcy użytkowników mogą stanowić problem w tym, aby skutecznie zastąpić to integracją Huawei Video z zasobami Dailymotion. To jednak kolejny przykład, iż Huawei działa. Nie tak dawno informowaliśmy, iż podpisał umowę z TomTom, w wyniku której ma zapewnić użytkownikom alternatywę dla Google Maps. Póki co zaoferował też darmową AutoMapę.

Korzystaliście lub korzystacie z Dailymotion?

Źródło: huawei

Warto zobaczyć również: