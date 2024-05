Seria smartwatchy Huawei Watch 4 Pro jest już prawie rok na rynku, a teraz otrzymała super wytrzymałą wersję Space Edition. Już można ją kupić w Polsce. A na dokładkę zielona wersja WATCH GT 4 41 mm, beżowe FreeClip i niższe ceny pozostałych smartwatchy HUAWEI WATCH 4.

Smartwatche, szczególnie te z wyższej półki cenowej to produkty, które nie są odświeżane w tak szybkim tempie jak smartfony. Trudno się temu dziwić, wszak postęp w technologiach zegarkowych, a także łatwość dostrzeżenia takowego, nie jest tak duża jak przy telefonach. Dlatego nawet tak uznany w branży zegarkowej producent jak Huawei nie zaskakuje nas nowościami co chwila.

Premiera Huawei Watch 4 Pro Space Edition. Co w nim wyjątkowego?

Jednakże, by podtrzymać odpowiednio atmosferę, podczas globalnej premiery produktowej w Dubaju, 7 maja 2024, wśród wielu premier znalazł się także Huawei Watch 4 Pro Space Edition. Skrót od ostatnich dwóch słów w nazwie, czyli SE, mógłby sugerować że to coś na miarę Huawei Watch GT3 SE, ale nie można bardziej się mylić.

Wyżej pozycjonowany od Huawei Watch 4 Pro Space Edition jest tylko Huawei Watch ULTIMATE, a pod pewnymi względami ten pierwszy powinien zadowolić sporą liczbę użytkowników.

Najważniejszą, oprócz nowej względem Huawei Watch 4 Pro ośmiopunktowej funkcji oceny stanu zdrowia, istotną cechą premierowego produktu jest super wytrzymała koperta i bransoleta wykonane ze stopu tytanu TC4 (stosowany między innymi w branży lotniczej, stoczniowej), który pokryto diamentopodobną powłoką (ang. diamond-like carbon, DLC). Tylko i aż po to, by ewentualne uszkodzenie, czy nawet zarysowanie, jak twierdzi producent, było prawie niemożliwością. Powłoki DLC stosuje się między innymi w branży militarnej. Ekran jest chroniony podobnie jak w innych wersjach zegarka szkłem szafirowym o sferycznym kształcie.

Zegarek otrzymał także ciemnoczerwony pierścień wokół szybki przesłaniającej wyświetlacz i specjalny kształt obrotowej koronki nawiązujący do dysz stosowanych w silnikach rakietowych. Mniej istotne są tu dopasowane do zegarka tarcze, które mają podkreślić jego kosmiczny charakter.

Dlatego choć Huawei Watch 4 Pro Space Edition oferuje podobne funkcje co Huawei Watch 4 Pro, które debiutowały w czerwcu ubiegłego roku, to kluczowe usprawnienie dotyczy bardzo ważnej cechy. Która jest istotna nie tylko w smartwatchach, ale też klasycznych zegarkach.

Specyfikacja Huawei Watch 4 Pro Space Edition

Zaskoczenia tu nie będzie, ale dla porządku przypomnijmy sobie co oprócz bycia prawie niezniszczalnym w rękach większości użytkowników, potrafi Huawei Watch 4 Pro Space Edition.



Podsumowanie cech Huawei Watch 4 Pro Space Edition

Huawei Watch 4 Pro Space Edition Wymiary 49,1 × 49,1 × 12,9 mm Ekran 1,5" AMOLED LTPO (466 × 466 px, PPI 310) Waga (bez paska) ok. 68 gramów Materiał Tytan klasy lotniczej pokryty diamentopodobną powłoką (DLC) Pasek Tytanowa bransoleta pokryta diamentopodobną powłoką Akumulator 780 mAh (litowo-polimerowa) Czas pracy Pełna funkcjonalność do 4,5 dnia na jednym ładowaniu. Przy typowym

użytkowaniu w trybie ultraoszczędnym do 12 dni pracy, w trybie

ultraoszczędnym przy konkretnych założeniach do 21 dni pracy. Ładowanie Bezprzewodowe 5V-9V DC / 2A; pełne ładowanie w 90 minut. Funkcje Obsługa połączeń głosowych przez sieć komórkową, asystent głosowy,

zarządzanie odtwarzaniem muzyki (możliwość wgrania utworów, podłączenia

o bezprzewodowych słuchawek/głośnika), zdalna migawka, fazy księżyca

i zmiany pływów, czas wschodu i zachodu słońca, ostrzeżenia o burzy,

barometr i kompas, stoper, minutnik, alarmy, dyktafon, funkcja szukania telefonu,

AppGallery, sklep z tarczami. Monitoring zdrowia Funkcja „Zdrowie na oku” – pomiar 8 parametrów zdrowotnych w 60 sekund,

funkcja wykrywania upadku i powiadomień SOS.

Pomiary: sprawności płuc, EKG, tętna, snu, stresu, saturacji krwi, sztywności

tętnic, temperatury skóry, bezdechu sennego, analiza snu, cyklu menstruacyjnego.

Ćwiczenia oddechowe. Monitoring sportowy Ponad 100 trybów sportowych (w tym pływanie, wspinaczka górska, golf),

tryb nurkowania swobodnego, analiza treningów TrueSport, zapis trasy biegu (GPS).

Niezależna nawigacja na zegarku. Komunikaty głosowe. Wodoodporność klasy 5 ATM, IP68 Temperatura pracy Od 0 stopni C do 35 stopni C Komunikacja eSIM (LTE i 3G), Bluetooth 5.2 (BR+BLE+EDR), NFC, Wi‑Fi (2.4 GHz),

GPS+Glonass+Galileo+BeiDou+QZSS. Sensory Przyspieszenia, głębokości i temperatury, oświetlenia, żyroskop, barometr,

kompas, optyczny pomiar tętna, EKG.

Cena Huawei Watch 4 Pro Space Edition i niższe ceny pozostałych modeli

Huawei Watch 4 Pro Space Edition dostępny jest w sklepach od 7 maja 2024 roku, ale do 23 czerwca 2024 można go kupić w ofercie premierowej, która oznacza możliwość zakupu o 200 złotych taniej niż rekomendowana cena, a w sklepie huawei.pl zakup na 20 rat bez oprocentowania. Zniżka obowiązuje w sklepie producenta i u partnerów handlowych.

Cena sugerowana Huawei Watch 4 Pro Space Edition, od której należy odliczyć wspomnianą zniżkę, to 2799 złotych. To nie wszystko, bo Huawei obniża także ceny dostępnych już zegarków Huawei Watch 4 Pro o 200 złotych w przypadku każdego wariantu. I tak nowe sugerowana ceny to:

1499 złotych za wariant Active,

1999 złotych za wariant Pro Classic i Pro Blue Edition,

2399 złotych za wariant Pro Elite,

2799 złotych za opisany powyżej Huawei Watch 4 Pro Space Edition.

Kolorów tutaj nie ma, bo jest tylko jeden wariant z ciemnoszarą bransoleta i kopertą z czerwonym pierścieniem.

Na deser, dwie nowe wersje Huawei Watch GT 4 i słuchawek FreeClip

By dopełnić listę ubieralnych nowości Huawei, należy dodać jeszcze dwa produkty. Będzie to Huawei Watch GT 4 w wersji z 41 mm tarczą zegarkową w kolorze zielonym, czyli produkt dla osób o mniejszych nadgarstkach, a przede wszystkim kobiet. Zielony wariant ma cenę 1099 złotych, a do 2 czerwca trwa sprzedaż premierowa w cenie 999 złotych.

Druga nowość to już kompletny drobiazg, czyli beżowo wykończone słuchawki FreeClip, które wcześniej już dla was recenzowaliśmy.

Źródło: Huawei, inf. własna