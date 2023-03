Huawei Watch Buds to doprawdy niecodzienna konstrukcja. W tym szaleństwie jest jednak metoda. Słuchawko-zegarek zbiera bardzo dobre recenzje, a jeszcze przez kilka dni możesz go kupić za wyraźnie mniejsze pieniądze.

Bez wątpienia jest to jeden z najbardziej intrygujących gadżetów, jakie w ostatnich miesiącach pojawiły się na rynku. Łączący w sobie lifestylowego smartwatcha i całkowicie bezprzewodowe słuchawki sprzęt to coś, czego jeszcze nie było. Huawei Watch Buds – bo o nim mowa – może być twój i dobrze zrobisz, jeśli skusisz się od razu. Nie dość bowiem, że zapłacisz mniej, to jeszcze otrzymasz prezenty.

Świetna promocja na Huawei Watch Buds za 2099 zł

Sprawa wygląda następująco: do 19 marca trwa wielka promocja premierowa, dzięki której możesz obniżyć cenę smartwatcha Huawei Watch Buds o 200 złotych względem ceny standardowej. Oznacza to, że zamiast 2299 zł zapłacisz 2099 zł. Kod zniżkowy mogą pobrać zalogowani użytkownicy w oficjalnym sklepie Huawei.

Na tym jednak nie koniec, bo do tego w ramach premierowej promocji otrzymujesz jeszcze dwa prezenty. Pierwszym jest inteligentna waga diagnostyczna Huawei Scale 3, mierząca poziom tkanki tłuszczowej i mięśniowej czy poziom wody i minerałów w kościach. Drugim zaś – „wsparcie na wypadek zgubienia Huawei Watch Buds”. Krótko mówiąc: jeśli zgubisz jedną słuchawkę w ciągu roku, to kupisz zapasową za połowę ceny, czyli 207 złotych.

Czy warto się skusić na Huawei Watch Buds?

Trudno oczywiście o jednoznaczną odpowiedź, ale jak na razie Huawei Watch Buds zbiera bardzo dobre oceny w recenzjach. Pomysł rzeczywiście jest nieco dziwaczny, ale okazuje się, że zdaje egzamin. Ponadto zarówno jako smartwatch, jak i w roli słuchawek spisuje się bardzo dobrze. Oba elementy zestawu są solidnie wykonane i prezentują wysoki poziom. Ostatecznie też dwa w jednym to zawsze mniej do noszenia.

