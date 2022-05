IKEA stawia w Polsce jedną z największych farm fotowoltaicznych na własny użytek. To kolejny krok na drodze do realizacji celów klimatycznych.

Olbrzymia farma fotowoltaiczna IKEA w Polsce

Wiesz jak duże są sklepy IKEA, prawda? To teraz wyobraź sobie, że ta nowa farma fotowoltaiczna będzie miała powierzchnię porównywalną do wielkości… 6 takich sklepów. Łącznie złoży się na nią 37 tysięcy paneli fotowoltaicznych, a taki zestaw będzie w stanie generować moc na poziomie 19 MW. Normalnie wystarczyłoby tego, żeby zasilać jakieś 4 tysiące domów – w tym przypadku pozwoli znacząco obniżyć zużycie „niezielonej” energii przez zakłady firmy.

Farma powstaje na należących do IKEA Industry gruntach w Babimoście i Zbąszynku, gdzie naturalnie znajdują się zakłady produkcyjne firmy. To jedna z największych farm solarnych na użytek własny w Europie, a zarazem kolejna inwestycja polskiego oddziału IKEA w odnawialne źródła energii. W latach 20211 – 2016 wydał on prawie miliard złotych na instalację 80 wiatraków – ich łączna moc to 178 MW, a produkcja energii dochodzi do 400 GWh w skali roku.

IKEA ma ambitne plany

„Jest to ważny kamień milowy w planie inwestycji IKEA Industry w energię odnawialną w Polsce” – powiedziała Małgorzata Dobies-Turulska, prezeska IKEA Industry Poland. Firma wyznaczyła sobie ambitne cele, w tym redukcję emisji dwutlenku węgla o 80% do 2025 roku. Warto przy tym podkreślić, że polskie fabryki odpowiadają za prawie 20% światowej produkcji mebli i akcesoriów IKEA (a w przypadku samych mebli drewnianych odsetek sięga 50%).

Źródło: IKEA, informacja własna