Electronic Arts sprzedane za 55 mld dol. Zwrot w stronę AI?

Gigant branży gier zmienia właściciela. Czy to początek nowej ery, w której sztuczna inteligencja zdominuje świat gamingu?

Co łączy gry The Sims, Need For Speed, Apex Legends, Battlefield 1 i Crysis? Chodzi oczywiście o ich twórcę - studio Electronic Arts. Właśnie dowiedzieliśmy się, że zostało przejęte przez konsorcjum inwestorów za rekordową sumę ponad 55 miliardów dolarów. To jeden z największych ruchów w branży gier, który może odmienić sposób, w jaki powstają najlepsze gry na PC i konsole.

Electronic Arts sprzedane za 55 mld dol.

Kwota transakcji robi ogromne wrażenie, ale jeszcze bardziej interesujące są konsekwencje tego przejęcia. Wśród nowych właścicieli znaleźli się m.in. Silver Lake, Affinity Partners i saudyjski fundusz PIF. To oznacza dostęp do gigantycznych środków finansowych, a także - co szczególnie ważne - nacisk na rozwój technologiczny. W komunikatach prasowych podkreślono, że EA będzie mocniej inwestować w sztuczną inteligencję, automatyzację procesów produkcji oraz nowe modele monetyzacji.

Na krótką metę najważniejszym wydarzeniem pozostaje premiera Battlefield 6, zapowiedziana na październik 2025 roku. To właśnie od jej sukcesu zależy, jak nowi właściciele będą postrzegać potencjał studia.

Jakich zmian możemy się spodziewać po przejęciu EA?

Najwięcej emocji budzi kwestia AI w produkcji gier. Według zapowiedzi nowe technologie mają wspierać programistów w pisaniu kodu, przyspieszać testy jakościowe oraz generować grafiki i dialogi. W praktyce może to oznaczać krótszy czas produkcji i większe zróżnicowanie fabuły.

Ciężko jednak przewidzieć, jak szybko te rozwiązania trafią do rąk graczy. Rozwój sztucznej inteligencji jest niezwykle dynamiczny, a narzędzia używane przez tak duże studio mogą być o wiele bardziej zaawansowane niż aplikacje, które znamy z naszych komputerów czy smartfonów.

Scenariusz, w którym gracz będzie mógł rozmawiać z dowolną postacią w świecie gry dzięki modelom językowym, nie wydaje się już science fiction. Podobnie jak realistyczne głosy sportowców w symulatorach czy unikalne dialogi generowane na bieżąco w RPG. To wizja, która może na zawsze zmienić sposób, w jaki odbieramy interaktywne światy.

Z drugiej strony rośnie też ryzyko - automatyzacja oznacza możliwość cięć w zespołach kreatywnych, a nadmierne poleganie na AI może prowadzić do ujednolicenia gier i spadku ich oryginalności.

