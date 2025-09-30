Pokazali przeglądarkę na abonament. Oto Opera Neon

Opera wprowadza do swojej oferty nową przeglądarkę, która została ściśle zintegrowana z agentem AI.

Prototyp przeglądarki, która wykonuje złożone operacje na polecenie użytkownika, miałem okazję zobaczyć w kwietniu na Opera Browser Days 2025. Przejście od prototypu do gotowego produktu zajęło twórcom mniej niż pół roku, bo Opera Neon trafia właśnie do pierwszych użytkowników.

Co potrafi Opera Neon?

Chwilę przed premierą przeglądarki wziąłem udział w pokazie, podczas którego mogłem zobaczyć Operę Neon na PC w akcji. Przedstawiciel Opery załadował do wbudowanego chatbota zdjęcie znalezionego w ogrodzie owada i polecił kupienie odpowiedniego środka na insekty. Przeglądarka zidentyfikowała owada, a następnie znalazła odpowiedni preparat na stronie Amazonu.

Na ten moment największą wadą przeglądarkowych agentów AI zdaje się być ich wolne działanie, o czym wspomniałem już w artykule o konkurencyjnej przeglądarce Perplexity Comet. Od przedstawicieli Opery usłyszałem, że póki co człowiek faktycznie byłby w stanie wykonać większość operacji szybciej, ale zespołowi zależy na tym, by Neon w ciągu roku przyspieszył 10-krotnie. Już teraz zaletą Opery Neon jest jednak możliwość zlecenia kilku operacji jednocześnie lub zajęcia się innymi rzeczami, podczas gdy przeglądarka sama kupuje bilety do kina czy planuje wakacje.

Z myślą o AI zbudowany został cały interfejs przeglądarki. Chatbot jest cały czas pod ręką, a wykonywanie określonych zadań ma ułatwić nowa funkcja o nazwie Karty. Jeśli przykładowo wykorzystujesz przeglądarkę do wyszukiwania przepisów i planowania posiłków na cały tydzień, będziesz mógł jednym kliknięciem załadować do AI Kartę zawierającą precyzyjny zestaw instrukcji. Takie Karty będzie można tworzyć samemu lub pobrać gotowce stworzone przez społeczność Opery Neon.

Opera Neon - cena i dostępność

"Opera Neon to przeglądarka premium, oparta na subskrypcji, przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników" - tłumaczą twórcy. Dostęp do niej został wyceniony na 19,99 dol. (ok. 70 zł) miesięcznie. W chwili publikacji tego artykułu nie znam jeszcze dokładnej ceny w Polsce.

W pierwszej kolejności Operę Neon mogą pobrać osoby, które przed premierą zapisały się do programu Neon Founders. Pozostali zainteresowani mogą wpisać się na listę oczekujących na tej stronie.