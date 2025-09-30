Smartfony

Jaka wyspa aparatów, wariacie? W tym smartfonie będziesz mógł ją zmienić

Miron Nurski
Tego jeszcze nie grali. realme szykuje smartfon z wymienną wyspą aparatów.

Pierwsze grafiki promocyjne sugerowały, że nadchodzący realme GT 8 Pro zostanie uzbrojony w wyspę aparatów o kształcie głowy robota. Okazuje się jednak, że to tylko część historii. 

Producent potwierdził, że domyślną wyspę będzie można wymienić na kwadratową lub okrągłą. Co przy okazji tłumaczy obecność śrub przy lewej i prawej krawędzi modułu aparatu. 

Czy alternatywne osłony aparatów będą dołączone do zestawu? Tego na razie nie wiadomo. Niemniej nawet jeśli będą sprzedawane osobno, to raczej nie powinny być drogie, bo najpewniej jest to jedynie kawałek plastiku lub aluminium. 

Wcześniej producent ujawnił, że realme GT 8 Pro zostanie wyposażony w wyświetlacz 1440p oraz teleobiektyw z matrycą 200 Mpix, który ma zapewnić znacznie lepszy zoom niż w poprzednich generacjach. 

Premierę serii realme GT 8 zaplanowano w Chinach na październik.

