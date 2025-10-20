Te smartfony OnePlus dostaną Androida 16. Nowości w OxygenOS 16

OnePlus zaczyna aktualizować swoje smartfony. Znamy listę modeli z zapowiedzią Androida 16. W nakładce OxygenOS 16 pojawią się nowości.

Jeszcze przed premierą nowego OnePlus 15, który ma zastąpić popularny i bardzo udany model OnePlus 13, producent zdradził szczegóły dotyczące nadchodzącego systemu OxygenOS 16. Nowa wersja nakładki, oparta na Androidzie 16, stawia na sztuczną inteligencję, lepszą płynność działania oraz rozbudowane opcje personalizacji. Wiemy też już, które smartfony OnePlus otrzymają aktualizację i kiedy można się jej spodziewać.

OxygenOS 16 - smartfony OnePlus dostaną Androida 16

Najnowszy system od OnePlusa to nie tylko świeży wygląd interfejsu, ale też szereg ulepszeń pod maską. Producent po raz kolejny dopracował animacje i szybkość działania, a także rozbudował funkcje oparte na AI, które mają ułatwiać codzienne korzystanie ze smartfona. Wraz z premierą OxygenOS 16 rusza też program beta, w którym użytkownicy mogą przetestować nowe rozwiązania jeszcze przed udostępnieniem wersji stabilnej.

Jakie nowości w OxygenOS 16?

Jedną z najciekawszych nowości jest Plus Mind, czyli inteligentne centrum treści wbudowane w system. To swoisty hub, który porządkuje wszystko, co widzimy na ekranie — od zrzutów ekranu po notatki głosowe i zapisane artykuły. Dzięki integracji z Google Gemini, AI potrafi wyszukiwać informacje w zapisanych materiałach i proponować kontekstowe sugestie, np. zaplanowanie wydarzenia czy inspiracje do wystroju wnętrza. Do Plus Mind można dostać się gestem trzema palcami lub za pomocą nowego przycisku Plus Key, który można dowolnie spersonalizować.

Na uwagę zasługuje też AI Writer, który potrafi tworzyć lub poprawiać teksty w dowolnej aplikacji. Dla osób często pracujących z treściami to spore ułatwienie - system może pomóc w pisaniu maili, postów czy notatek.

Kolejna nowość to AI Recorder, rejestrator rozmów i spotkań, który automatycznie transkrybuje nagrania i rozpoznaje poszczególnych mówców.

Inne nowości w OxygenOS 16 to:

ulepszone animacje dzięki technologii Parallel Processing 2.0

możliwość zmiany rozmiaru ikon i folderów na ekranie głównym

nowe widżety i motywy na ekranie blokady (Flux Theme 2.0)

odświeżony interfejs z przezroczystościami i rozmyciem tła

funkcja Fluid Cloud - dynamiczne powiadomienia o muzyce, dostawach czy wynikach sportowych

pełnoekranowy tryb Always-On Display

lepsza współpraca z komputerami Mac i PC

oficjalne wsparcie dla Apple Watch, który teraz może odbierać powiadomienia i połączenia z telefonu OnePlus

Które smartfony OnePlus dostaną Androida 16?

OnePlus udostępni aktualizację do Androida 16 i OxygenOS 16 etapami. Pierwsze urządzenia otrzymają ją już pod koniec listopada 2025 roku, a kolejne w następnych miesiącach.

Od 25 listopada 2025:

OnePlus 13 / 13R / 13S

OnePlus Open

OnePlus 12 / 12R

OnePlus Pad 3 / Pad 2

Od 25 grudnia 2025:

OnePlus 11 / 11R

OnePlus Nord 5 / Nord CE5

OnePlus Nord 4 / Nord 3

I kwartał 2026: