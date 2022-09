Immortal Redneck to, jak mówią sami twórcy „staroszkolny FPS” z elementami roguelike. Aktualnie możecie zgarnąć go za darmo.

Immortal Redneck za darmo na GOG

Początek września okazuje się dla graczy polujących na promocje bardzo owocny. Epic Games Store rozdaje Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition i Submerged: Hidden Depths, ciekawe tytuły pojawiły się w najnowszym Prime Gaming, a dodatkowo wciąż trwa The Gog Sale, gdzie poza rabatami również można liczyć na darmowe gry.

Najpierw udostępniono Stasis, później Dex, a na zakończenie zainteresowani mogą przypisać do swojej biblioteki Immortal Redneck. Czasu na skorzystanie z oferty jeszcze trochę zostało, obowiązuje ona bowiem do 5 września do godziny 15:00 polskiego czasu.

Immortal Redneck to oryginalna i naprawdę niezła gra

Pierwszy raz słyszycie o Immortal Redneck? Całkiem możliwe, bo trudno określać ten tytuł mianem wyjątkowo głośnej produkcji. I takie bywają jednak interesujące i chyba tak też jest w tym przypadku. Immortal Redneck to dzieło wciąż dość młodego studia Crema, strzelanka z elementami roguelike, którą w sporej mierze wyróżnia miejsce akcji i klimat.

Gracze zabierani są do starożytnego Egiptu. To właśnie tam po wypadku budzi się turysta-wieśniak (tak bohatera określają sami twórcy), i to jako mumia. Nic dziwnego, że niewiele rozumie. Postanawia poszukać wyjaśnienia, co wymaga odwiedzenia piramid i stawienia czoła licznym potworom. Na różne sposoby, bo dyspozycji jest aż 50 różnych rodzajów broni. To „staroszkolny FPS”, jak określany jest przez przedstawicieli Crema, rozgrywka jest dynamiczna i w sporej mierze zręcznościowa. Zawiera dziewięć klas postaci, pełne drzewko umiejętności i ponad 100 zwojów, które zbierane mogą ułatwić, ale niekiedy również utrudnić zmagania z przeciwnikami. Bez wątpienia wprowadzają dodatkowe urozmaicenia.

Premiera Immortal Redneck miała miejsce w 2017 roku. Poza wersją PC, która z oczywistych względów tutaj interesuje nas najbardziej, przygotowano również te na konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Średnia ocen z recenzji nieznacznie przekroczyła 70%. Teraz możecie sprawdzić, czy to odpowiednia nota dla tej produkcji.

Źródło: gog