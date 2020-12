Zaglądaliście już pod choinkę czy jeszcze chwilę musicie poczekać? Wpadnijcie też na Epic Games Store, bo i tam znajdziecie prezent.

Świetna platformówka Inside za darmo na Epic Games Store

Kolejny dzień, kolejna gra do odebrania na Epic Games Store. Ostatnio tak to właśnie wygląda, na co raczej mało kto narzeka. Trwająca w omawianym sklepie świąteczna wyprzedaż przynosi nie tylko przeceny, ale też darmowe gry. Dziś pojawiła się prawdziwa perełka - Inside przygotowane przez niezależne studio PlayDead.

To połączenie platformówki i zręcznościówki ma nieco ponad 4 lata, ale jeśli nie mieliście z nim do czynienia to naprawdę warto nadrobić zaległości. Gra zebrała świetne recenzje, nie brakowało osób wystawiających jej maksymalne noty. Twórcom udało się wykreować mroczny, pochłaniający graczy świat, intrygującą fabułę i zadbać przy tym o odpowiednią mechanikę oraz wysoki poziom trudności. Więcej o licznych atutach Inside możecie przeczytać w naszej recenzji.

W święta na Epic Games Store też będą prezenty

Zainteresowani? To przypominamy, że Inside dostępne jest za darmo do jutra do godziny 17:00.

To kolejna z darmowych gier udostępnionych na Epic Games Store w ramach świątecznej wyprzedaży. Dołącza do Tropico 5, Metro: 2033 Redux, Alien: Isolation, Defense Grid: The Awakening, The Long Dark, Oddworld: New 'n' Tasty i Cities: Skylines.

Przekroczyliśmy połowę całej akcji, bo zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami łącznie podczas świątecznej wyprzedaży dostaniemy 15 darmowych gier. Ich lista opublikowana swojego czasu w sieci okazuje się w 100% zgodna z działaniami Epic Games Store. Jeśli już się to nie zmieni to w kolejnych dniach można będzie pobrać następujące tytuły:

Darkest Dungeon

My Time at Portia

Night in the Woods

Stranded Deep

Solitairica

Torchlight II

Jurassic World Evolution

Źródło: epicgames

