Jesteśmy po premierze procesorów Intel Comet Lake, ale na początku przyszłego roku mają pojawić się nowe układy dla komputerów - niedawno producent zapowiedział modele Rocket Lake. Czego możemy się po nich spodziewać?

Potwierdzone informacje nie ujawniają zbyt wielu konkretów. Modele Rocket Lake mają bazować na nowej architekturze, która przełoży się na konkretny wzrost wydajności. Doczekamy się również wsparcia dla magistrali PCI-Express 4.0.

W planach producenta podobno jest nowa seria chipsetów 500. Wiemy jednak, że procesory będzie można zamontować także na obecnych płytach głównych z podstawką LGA 1200.

Co prawda producent jeszcze nie ujawnił specyfikacji nadchodzących procesorów, ale ciekawe przecieki na ten temat opublikował na twitterze użytkownik OneRaichu (szczegóły dotyczące taktowania zostały "zakodowane" w dosyć nietypowy sposób).

RKL-S



Rumor

11900k: + (TVB TB3.0 TB2.0) 8C16T

11700k: + (TB3.0 TB2.0) 8C16T

11600k: + (TB2.0) 6C12T

11400: + (TB2.0) 6C12T

The frequency is not higher than ES2.



About R20 score

ES1:

ST

5.0 Ghz =61? pt