Płyty główne Płyty Z490 kompatybilne z przyszłą generacją procesorów Intela - podstawka LGA 1200 ma sens z dnia 02-05-2020

Wraz z premierą procesorów Intel Comet Lake-S, na rynku zadebiutowały także nowe płyty główne z serii 400. Zmiana płyty co każdą generację? No nie do końca. Okazuje się, że nowe płyty obsłużą też kolejną generację układów.