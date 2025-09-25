Idą trudne czasy na rynku laptopów. Intel chce podnieść ceny procesorów

Producenci laptopów stają przed presją rosnących kosztów pamięci, słabego popytu i niedoborów procesorów Intela. Starsze jednostki Core 13. i 14. generacji mogą zdrożeć nawet o 10 proc, co może podnieść ceny nowych laptopów.

Według serwisu DigiTimes, producenci laptopów znajdują się pod rosnącą presją kosztową. Największym wyzwaniem są wyższe ceny kluczowych komponentów pamięci, które w połączeniu ze słabym popytem rynkowym stawiają producentów w trudnej sytuacji.

W obliczu nadchodzącego szczytu sezonu sprzedaży firmy próbują obniżyć ceny, by zachęcić klientów, jednak rosnące koszty produkcji mocno utrudniają te działania.

Podwyżki cen procesorów

Sytuację dodatkowo ma komplikować Intel. Doniesienia z łańcucha dostaw wskazują, że firma planuje podwyżkę cen starszych jednostek o ponad 10 proc, co spotkało się z niezadowoleniem producentów laptopów. Chodzi o procesory Intel Core 13. i 14. generacji (Raptor Lake i Raptor Lake Refresh), które pojawiły się na rynku w październiku 2022 r, jednak nadal są powszechnie stosowane w nowym sprzęcie (a nawet oferowane jako odświeżona seria Core 200). Takie laptopy często są polecane graczom.

Według informatora, od połowy roku na rynku jest deficyt procesorów. Jeden z pięciu największych producentów laptopów podobno zmaga się ze znacznymi niedoborami, a niektórzy eksperci branżowi sugerują, że wynika to z niechęci Intela do składania zamówień długoterminowych. Intel nie potwierdził jednak tych doniesień. Rzecznik firmy stwierdził jedynie, że „na razie” nie będzie komentował sytuacji.

Dlaczego drożeją starsze procesory?

Ciekawym aspektem jest fakt, że Intel nie podnosi cen najnowszych procesorów Core Ultra 200V (Lunar Lake), a skupia się na starszych modelach. Analitycy branżowi wskazują, że głównym powodem jest słabsza niż oczekiwano sprzedaż komputerów zoptymalizowanych pod sztuczną inteligencję. Nowe procesory Lunar Lake oferują zarówno niskie zużycie energii, jak i wysoką wydajność AI, umożliwiając użytkownikom równoważenie pracy na baterii z lokalnym przetwarzaniem danych AI. Niestety, tego typu systemy nie cieszą się popularnością wśród klientów tak, jak przewidywali producenci.

Podwyżki starszych procesorów mogą więc skutkować wyższymi cenami gotowych laptopów, zwłaszcza modeli bazujących na sprawdzonych jednostkach Raptor Lake. Konsumenci powinni przygotować się na możliwe zmiany cen w nadchodzących miesiącach, zwłaszcza w segmencie średniej klasy laptopów, które wciąż w dużej mierze korzystają z 13. i 14. generacji procesorów Intela.