Technologia Blockchain to jedna z największych rewolucji ostatnich lat, która może przyczynić się do rozwoju wielu gałęzi naszego życia. Firma Intel postanowiła wykorzystać ten potencjał do produkcji nowego sprzętu.

Blockchain zrewolucjonizuje nasze życie

Blockchain (łańcuch bloków) to sieć, która służy do przesyłania i przechowywania informacji o wirtualnych transakcjach. Przesyłane informacje zostają ułożone w postaci następujących po sobie bloków danych (stąd nazwa) i nie można ich modyfikować.

W praktyce mówimy o zdecentralizowanej i rozproszonej bazie danych, której użytkowanie jest anonimowe i jednocześnie transparentne dla innych użytkowników. Co ważne, technologia jest efektywna w użytkowaniu, a do tego odporna na ataki i oszustwa.

Obecnie najpopularniejszym i najpowszechniejszym zastosowaniem technologii oczywiście są kryptowaluty, ale sprawdzi się ona także w wielu innych obszarach - mówi się o zrewolucjonizowaniu sektora finansowego, a nawet handlu, transportu i edukacji. Krótko mówiąc, technologia ma naprawdę ogromny potencjał.

Intel chce przyspieszyć rozwój technologii Blockchain

Technologia Blockchain wymaga zastosowania ogromnej mocy obliczeniowej, co niestety skutkuje ogromnym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Zgodnie z ostatnimi podejrzeniami, firma Intel postanowiła znaleźć rozwiązanie tego problemu i ma zamiar produkować specjalne, energooszczędne akceleratory obliczeniowe. W tym celu nawet powołano zespół Custom Compute Group w ramach jednostki biznesowej Intel Accelerated Computing Systems and Graphics.

Co prawda producent jeszcze nie zdradził szczegółów na temat planowanych akceleratorów, ale podobno mają one zapewniać ponad 1000-krotnie lepszą efektywność energetyczną niż konstrukcje oparte o procesory graficzne (dawałoby to nadzieję na zmniejszenie zainteresowania budową koparek kryptowalut z kartami graficznymi). Więcej konkretów ma ujawnić tym miesiącu na konferencji ISSCC.

Akcelerator ma zostać wysłany do pierwszych klientów jeszcze w tym roku. Producent współpracuje tutaj z firmami Argo Blockchain, BLOCK (wcześniej znaną jako Square) i GRIID Infrastructure, które specjalizują się w technologii Blockchain.

Źródło: Intel, Wikipedia