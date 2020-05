Już z wcześniejszych doniesień, a także na podstawie beta testów, można było wywnioskować, iż Apple chce pokazać użytkownikom swoją reakcję na aktualne wydarzenia. W efekcie, najszerzej komentowane nowości wprowadzane wraz z iOS 13.5 skupiają się na koronawirusie.

Chodzi głównie o zaimplementowanie interfejsu Exposure Notification API, który pozwoli na informowanie użytkownika o możliwym kontakcie z osobą chorą na COVID-19. Problem w tym, że póki co jest to opcja niedostępna na naszym rynku. W przeciwieństwie do innej, dla wielu być może bardziej przydatnej. Dzięki iOS 13.5 smartfony Apple mają wykorzystywać ulepszony Face ID biorący pod uwagę to, czy użytkownik ma założoną maseczkę. Jeśli tak, system ma przechodzić bezpośrednio do ekranu z prośbą o wpisanie kodu dostępu (tak samo będzie w przypadku konieczności uwierzytelnienia zakupów).

Technology can help health officials rapidly tell someone they may have been exposed to COVID-19. Today the Exposure Notification API we created with @Google is available to help public health agencies make their COVID-19 apps effective while protecting user privacy.