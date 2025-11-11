Akcesoria do telefonów

Apple wypuścił skarpetę na iPhone’a. Cena? Przewidywalna

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Uważam, że Międzynarodowy Związek Złodziei powinien wysłać Apple'owi podziękowania za wprowadzanie innowacji ułatwiających wykonywanie fachu. Najpierw Apple nauczył ludzi przyczepiać karty kredytowe i dokumenty do telefonu na magnes, a teraz to.

iPhone Pocket to nazwa sakiewki na telefon, którą Apple stworzył we współpracy z japońską marką modową Issey Miyake. Producent nazywa nowe akcesorium "pięknym sposobem na noszenie i przenoszenie iPhone'a". 

Sakiewka została wykonana z dzianiny i jest elastyczna. Apple deklaruje, że pasuje do "każdego iPhone'a oraz wszystkich przedmiotów mieszczących się w kieszeni". W założeniu projektantów sakiewka może być trzymana w dłoni, noszona na ciele lub zostać przywiązana do torby. 

iPhone Pocket dostępny jest w wersji z krótkim oraz długim paskiem. Mały model dostępny jest w ośmiu kolorach kolorach, a duży w trzech.

Europejskie ceny prezentują się tak:

  • iPhone Pocket (krótki) - 159,95 euro (ok. 680 zł);
  • iPhone Pocket (długi) - 249,95 euro (ok. 1060 zł). 

Złe wieści dla zainteresowanych są takie, że iPhone Pocket nie będzie dostępny w Polsce. Sprzedaż rusza 14 listopada w internetowych sklepach oraz wybranych salonach we Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Chinach, Japonii, Singapurze, Korei Południowej i USA. 

