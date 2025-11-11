Czarne chmury nad iPhone’em Air 2. Powodów się pewnie domyślacie

Wygląda na to, że iPhone Air nieprędko doczeka się swojego następcy. Apple miał przesunąć premierę.

Jak donosi serwis The Information, powołując się na swoje źródła powiązane z Apple’em, zaplanowana na wrzesień 2026 premiera iPhone’a Air 2 została odłożona w czasie. Powodem mają być niezadowalające wyniki sprzedaży pierwszej generacji.

iPhone Air mierzy 5,6 mm grubości, co czyni go najsmuklejszym smartfonem Apple’a w historii, ale zostało to okupione licznymi kompromisami. Smartfon ma pojedynczy aparat, małą baterię 3149 zł, głośnik mono i sprzedawany jest jedynie w wersji bez fizycznego slotu na kartę SIM. Cena na poziomie 5299 zł również może działać odstraszająco, bo raptem 500 zł więcej kosztuje znacznie lepiej wyposażony iPhone 17 Pro.

Według źródeł The Information, iPhone Air 2 miał mieć jeszcze lżejszą obudowę, większą baterię i komorę parową, ale zmiany te uznano za niewystarczające, dlatego smartfon ma zostać przeprojektowany. Stąd wynika ponoć decyzja o przesunięciu premiery.

iPhone Air 2 - kiedy premiera?

Źródła serwisu wskazują, że druga generacja smukłego iPhone’a może ujrzeć światło najwcześniej na wiosnę 2027, choć wewnętrznie premierę odłożono ponoć na czas nieokreślony. Co ciekawe, z licznych doniesień wynika, że Apple już wcześniej planował rozbicie debiutu nadchodzącej generacji, więc potencjalnie nie będzie to jedyny smartfon debiutujący w tym terminie.

Aktualne plany wydawnicze Apple’a mają wyglądać tak:

jesień 2026 - iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max i składany iPhone Fold;

wiosna 2027 - iPhone 18, budżetowy iPhone 18e i iPhone Air 2.

iPhone 17, iPhone Air i iPhone 17 Pro Max

Apple nie jest najwidoczniej jedyną firmą niezadowoloną z wyników sprzedaży smukłych smartfonów. Samsung miał całkowicie anulować zaplanowany na początek przyszłego roku Galaxy S26 Edge.