Produkcja studia Hazelight zadebiutowała na początku ubiegłego roku i zebrała mnóstwo pozytywnych opinii, zarówno od znawców branży, jak i graczy. W It Takes Two już niebawem będą mogli zagrać posiadacze Nintendo Switch.

It Takes Two pojawi się na Nintendo Switch

It Takes Two to doskonała gra dla dwóch osób, która w ubiegłym roku otrzymała zasłużony tytuł gry roku na gali The Game Awards 2021. Do tej pory przygody Cody'ego i May dostępne były na pecetach oraz konsolach PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jak się okazuje fani kooperacyjnych produkcji, posiadający Nintendo Switch, również będą mieli powody do radości. Podczas dzisiejszej konferencji Nintendo Direct oficjalnie potwierdzono informację, iż It Takes Two pojawi się na nowej konsoli.

Z tej okazji pojawił się również oficjalny zwiastun:

Kiedy premiera It Takes Two na Nintendo Switch?

Platformówka ukaże się już 4 listopada 2022 roku. Grę można już zamówić w przedsprzedaży na oficjalnej stronie EA. Została wyceniona na 39.99$ czyli ok. 188 zł.

Graliście w It Takes Two? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: youtube, nintendo